大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手が間もなく戦線復帰する見込みとなっている。遊撃レギュラーの待望の帰還となるが、デーブ・ロバーツ監督は状況を見極めつつ慎重に起用する方針のようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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今季のベッツは日本時間4月5日の試合で右脇腹を痛めると、翌6日に右腹斜筋損傷を理由に故障者リスト（IL）に入った。その後リハビリを経て、同5月9日に3Aで実戦復帰している。

ロバーツ監督は同12日の試合からベッツをメジャー復帰させる意向だというが、「彼がチームに戻ってきたとしても、毎日フルで使うつもりはない。最初の数日は、ある程度プレー時間を制限しながら徐々に慣らしていくことになると思う。あとはムーキーを信頼しているし、何より彼が健康でいてくれれば、チームは間違いなく今より良くなる」と明言しているという。

離脱前までは8試合、打率.179、2本塁打、7打点といった数字にとどまっているベッツだが、今一つ波に乗れていないチームの起爆剤になることはできるだろうか。

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