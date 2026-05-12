平沢大河も続くか…高卒プロ入りから10年目以降にブレイクした遅咲き選手6人

埼玉西武ライオンズの平沢大河内野手が、連日の活躍で注目を集めている。2015年の入団以来、期待されながらもなかなか殻を破れずにいたが、プロ11年目を迎えた今季は飛躍の気配を漂わせている。プロの世界では、早くから脚光を浴びる選手がいる一方で、長い下積みを経て花開く“遅咲き”の選手も少なくない。そこで今回は、高卒でプロ入りし、入団10年目以降にブレイクを果たした6人を紹介する

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山﨑武司

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 1996年の山﨑武司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／100kg

・生年月日：1968年11月7日

・経歴：愛工大名電高

・ドラフト：1986年ドラフト2位

幾多の困難を乗り越え、プロ通算403本塁打を積み重ねた山﨑武司は、プロ10年目にブレイクした1人だ。

愛知・愛工大名電高から地元球団の中日ドラゴンズに入団。将来の大砲として期待されたが、入団後しばらくは2軍生活が続き、1軍に定着できない日々を過ごした。

それでも1995年に16本塁打を放つと、プロ10年目の1996年に覚醒。松井秀喜（元・巨人）、大豊泰昭（元・中日）との激しいタイトル争いを制し、39本塁打で自身初となる本塁打王を獲得した。

その後は浮き沈みもありながら、2005年に東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。再び輝きを取り戻すと、39歳となる2007年、キャリアハイの43本塁打を記録した。

決して順風満帆とは言えない野球人生だったが、最後は古巣の中日で現役生活を終えた山﨑。多くのファンから支持される選手だった。

畠山和洋

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 2015年の畠山和洋（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／96kg

・生年月日：1982年9月13日

・経歴：専大北上高

・ドラフト：2000年ドラフト5位

プロ11年目に本格ブレイクを果たしたのが、東京ヤクルトスワローズでプレーした畠山和洋である。

岩手・専大北上高から入団した畠山は、プロ2年目にイースタン・リーグで本塁打と打点の二冠に輝くなど、早くから持ち前の長打力を発揮していた。しかし、1軍では結果を残せないシーズンが続いていた。

それでも2008年、初めて規定打席到達を果たし、9本塁打をマーク。そしてプロ11年目の2011年に23本塁打、85打点の成績でオフに大幅昇給を勝ち取った。

翌年以降は不振にあえぐ時期もありながら、2014年に初の規定3割（.310）をマーク。また、2015年にキャリアハイの26本塁打を放ったうえ、105打点で打点王にも輝いた。

晩年はケガに悩まされ、完全復活を目指したものの2019年限りで引退。それでも、2015年のリーグ優勝の立役者として、ヤクルトファンの記憶に残り続けるだろう。

安部友裕

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 2017年の安部友裕（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／88kg

・生年月日：1989年6月24日

・経歴：福岡工大城東高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

広島東洋カープの3連覇に大きく貢献した安部友裕。ドラフト1巡目での入団だったが、活躍までの道のりは平坦ではなかった。

福岡・福岡工大城東高からプロ入りした安部は、長らく2軍での下積みが続いた。中でも2009年はファームで53試合に出場するも、打率.103とプロの壁にぶつかっていた。

2011年から1軍での出場機会を獲得。しかし、打撃が課題となり、代走や守備固めでの起用がメインに。レギュラー定着には至っていなかった。

それでも2016年、規定未満ながら打率.282の成績を残し、プロ10年目の2017年に躍進。初の規定打席に到達すると、打率.310、17盗塁という見事なパフォーマンスを見せた。

まさに大器晩成を体現した安部だったが、規定打席に到達したのは2017年のみ。それ以降は若手の台頭もあって出場機会が減少し、2022年にユニフォームを脱いだ。

福田永将

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 2017年の福田永将（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／90kg

・生年月日：1988年7月23日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト3巡目

華麗なホームランで観客を沸かせた福田永将も、プロ10年目以降にブレイクした選手だ。

神奈川・横浜高で高校通算49本塁打を放ち、強打のキャッチャーとして中日ドラゴンズ入り。ファームでは打率3割超えのシーズンもあったが、1軍には定着できていなかった。

崖っぷちとも言える状況の中、プロ入り10年目の2016年、1軍で10本塁打を記録。シーズン終盤には4番を任されるなど、チームに欠かせない存在に成長した。

さらに翌2017年には、規定未満ながら18本のアーチを描き、和製大砲としての地位を確立。2018年にキャリア最多となる133試合に出場すると、自身初となる規定打席到達を果たした。

2016年から4年連続の二桁本塁打を記録した一方、ケガや打撃の不調に苦しみ、2020年からは本来のパフォーマンスを発揮できず。それでも、苦労の末に花開いた福田の活躍ぶりは、多くのファンの記憶に刻み込まれているはずだ。

嶋重宣

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 2004年の嶋重宣（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：181cm／95kg

・生年月日：1976年6月16日

・経歴：東北高

・ドラフト：1994年ドラフト2位

「赤ゴジラ」としてその名を轟かせたのが、広島東洋カープと埼玉西武ライオンズでプレーした嶋重宣である。

宮城・東北高から投手登録で入団した嶋。しかし、投手として活躍できないまま、1999年に野手転向を決断した。

プロ9年目の2003年、1軍出場はわずか2試合にとどまり、厳しい状況に立たされていた。ところが、背番号を55に変えて挑んだ2004年に才能が開花。137試合で打率.337、32本塁打の大暴れを見せた。

同年は首位打者に加え、189安打で最多安打のタイトルを獲得。広島の主軸として翌年は打率.287、27本塁打の数字を残したが、2007年は大不振に。それでも2008年に復活するなど、長く活躍を続けた。

2012年の開幕前にトレードで西武へ移籍し、2シーズンプレー。2013年に現役生活を終えた。

福地寿樹

[caption id="attachment_263362" align="aligncenter" width="1200"] 2008年の福地寿樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：184cm／85kg

・生年月日：1975年12月17日

・経歴：杵島商

・ドラフト：1993年ドラフト4位

プロ15年目に大ブレイクを果たした福地寿樹。移籍による環境変化が功を奏した一例だ。

ドラフト4位で広島東洋カープに入団したが、思うように出場機会が増えず。一方、2003年には20盗塁を成功させるなど、持ち味の俊足でアピールを続けていた。

トレードで西武ライオンズ（現：埼玉西武ライオンズ）に移籍すると、出場試合数が飛躍的に増加。2007年には初の100試合以上（117試合）に出場し、打率.273と一定の成績を収めていた。

そして、大きな飛躍を遂げたのがプロ15年目の2008年。東京ヤクルトスワローズへ移籍した福地は、規定打席に到達して打率.320、さらに42盗塁の成績。盗塁王のタイトルを獲得すると、2009年も盗塁王に輝いた。

2010年以降は出場機会が減ったものの、ヤクルトでの働きはまさに大器晩成を体現した実例と言える。