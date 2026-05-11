大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トミー・エドマン内野手が開幕から故障離脱している。日本時間10日には60日間の故障者リスト（IL）に移行したことが発表されているが、離脱期間はもうしばらく長引くかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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エドマンは昨オフ、慢性的な痛みに苦しんでいた右足首の手術を受けた。その影響もあり、スプリングトレーニングの段階から開幕には間に合わない見込みだった一方、5月末には復帰できるのではともみられていた。

同メディアは「彼は5月24日までILから復帰できないが、デーブ・ロバーツ監督は最近、走塁強度を上げた際に痛みが出たことで、復帰スケジュールが後ろ倒しになっている可能性が高いと示唆していた。そして土曜日、同監督は最新情報を明かし、右足首の痛みが長引いているため、まだ全力でリハビリプログラムを継続できていないと説明した」と言及。

続けて、「正直、トミーがいつ復帰可能になるのか、まだ分からない。進展しては止まり、また進める、という感じで、リセットというほどではないが、足首の痛みを完全に乗り越えられていない。だから時には負荷を抑えて、少しペースを落としながら進めている。当初はキケより先に戻ってくると思っていたのに、どうやら逆になりそうだ」という同監督のコメントを伝えている。

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