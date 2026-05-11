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ロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手の復帰が近づいている中で、誰が先発ローテーションから外れるのかという問題に焦点が当たっている。その中でも、調子が上がらない佐々木朗希投手を外すべきだという声が強い。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

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佐々木は今季、先発として苦しい投球が続いている。平均球速96.9マイル（約155.9キロ）の速球はメジャー上位13％に入る水準だが、1勝3敗、防御率5.97、WHIP1.674、奪三振26と、それ以外の指標には厳しい数字が並んでいる。

佐々木は球団がそれを最善と考えるのであれば、スネルの復帰後にマイナー降格を受け入れる意向を示しているという。

ただし、佐々木にはまだ大きな伸びしろが残されている。24歳という若さに加え、持っているポテンシャルは依然として高い。ドジャースが先発ローテーションに残す理由はある。

様々な声が上がる佐々木の起用についてキズラ氏は「問題となっているのは、その潜在能力が彼の役割に関する変更を求める声をかき消すのに、あとどれほど持ちこたえられるかどうかだ」と言及した。

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