バルセロナに所属するイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが、優勝を決めるゴールを決めた場面を振り返った。10日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

バルセロナは10日に行われたラ・リーガ第35節でレアル・マドリードと対戦。引き分け以上の結果でラ・リーガ連覇が決まる状況で迎えた注目の“エル・クラシコ”は、9分にラッシュフォードが直接フリーキックを決めて先制すると、18分にはフェラン・トーレスが追加点を挙げ、2－0で勝利を収め、2シーズン連続29度目のラ・リーガ制覇を果たした。

この試合で見事な直接フリーキックを決めたラッシュフォードだが、バルセロナの選手が“エル・クラシコ”でフリーキックから得点を挙げたのは2012年10月のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ以来であることが明らかになっている。

試合後、このフリーキックの場面について聞かれたラッシュフォードは「シュートを打つつもりはなかったんだ」と初めは直接狙う意図がなかったことを明かした。

「ボールを置いた時、角度が見えなかったし、ゴールになる自信もなかった。クロスを上げようと思っていたんだ。でも、みんながシュートしろって言ってくれたので、ちょっと気合を入れた。結局はシュートを打って良かった。良いゴールだったと思う」

これにより、キャリア初のリーグ優勝を経験したラッシュフォードは「最高の形でシーズンを終えることができた。とても嬉しい。今日はただ、この瞬間を楽しみたい。僕は今この瞬間を生きている。シーズンが終わったら、どうなるかわかるだろう。僕は勝つためにここに来たし、実際に勝てた。だから、本当に嬉しい。信じられない気持ちだよ」と喜びを口にした。

なお、マンチェスター・ユナイテッドから3000万ユーロ（約55億円）の買い取りオプション付きのレンタル移籍で今季はバルセロナでプレーしているラッシュフォードは、来季もバルセロナに残るかと聞かれると「わからない」と率直に語りながら、次のように続けた。

「僕は魔法使いじゃないけど、もし魔法使いだったら残留するだろう。どうなるかは見ていこう。僕は勝つためにここに来た。できる限り多くのタイトルを獲得したい。これはまた一つ、そのリストに加えることができる。ここは素晴らしいチームだ。これから先、きっとたくさんのタイトルを獲得するだろう。その一員になれたら、本当に特別なことだ」

【ハイライト動画】ラッシュフォードの直接FK弾などでバルセロナがレアル・マドリードに完封勝利！