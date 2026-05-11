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読売ジャイアンツの浅野翔吾は10日、ファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・中堅」で先発出場。4回の第2打席で今季1号本塁打を放った。











巨人は2回に1点を先制したが、その裏に2点を奪われて1－2と逆転を許す。1点ビハインドで迎えた4回表の攻撃、1死無走者で浅野の第2打席が回ってきた。



カウント2－2から、ロッテ先発の秋山正雲が投じた138キロのストレートを、浅野が完璧に打ち返す。会心の打球が左中間方向へ上がり、あっと言う間にスタンドを超えていった。



これが浅野の今季第1号。未来の主軸候補と期待される21歳の本塁打で、巨人が2－2の同点に追いついた。その後も両チーム点を加えながら拮抗した展開となり、8回終了時点で4－4の同点に。



しかし巨人は9回裏、アルベルト・バルドナードが2死満塁から杉山諒に内野安打を許し、4－5で悔しいサヨナラ負けとなった。



浅野はこの試合、本塁打含む3打数2安打1打点1四球と活躍。今季のファーム成績も打率.290、1本塁打、9打点と好調を維持している。



期待の若手を数多く揃える巨人にあって、2022年ドラフト1位の浅野も負けてはいられない。

























【動画】左中間へ一直線、浅野翔吾の第1号がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













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未来の主軸候補

浅野翔吾 第1号ホームラン



⚾️ロッテ×巨人（ファーム）

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