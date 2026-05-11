セリエA第36節が10日に行われ、日本代表GK鈴木彩艶擁する13位パルマと来季のチャンピオンズリーグ出場権を争う5位ローマが対戦した。

試合は20分に中盤でボールを奪取したローマがショートカウンターを仕掛けると、ゴール正面の位置でボールを受けたオランダ代表FWドニエル・マレンがゴール右隅にシュートを流し込んで先手を奪う。しかし対するパルマも前半アディショナルタイムにガブリエウ・ストレフェッツァがネットを揺らし、1ー1で前半を終えた。

すると迎えた後半、日本の守護神がオランダ代表FWの前に立ちはだかる。51分に至近距離からマレンが放ったシュートを止めると、73分にもボックス中央からマレンが放ったシュートをセーブ。87分にはマンデラ・ケイタのバースデー弾でパルマが勝ち越したが、後半アディショナルタイムにローマが意地を見せる。

まずは90＋4分にCKの流れからデフィン・レンシュがネットを揺らして追いつくと、90＋6分にはVARが介入。クロスに反応したレンシュが倒されたとしてローマにPKが与えられた。このPKをマレンがゴール左上にシュート。鈴木もコースを読んでいたが高さが合わずにゴールとなり、ローマがアディショナルタイムの2得点で劇的な逆転勝利を収め、来季のCL出場に望みをつないだ。

また、同日の試合で4位のミランが敗れたため、勝ち点で並ぶことに成功。3位ユヴェントスとの勝ち点1差もキープした。セリエAは残り2試合、ローマは次節、ホームでラツィオとの“ローマ・ダービー”に臨む。

【スコア】

パルマ 2－3 ローマ

【得点者】

0－1 20分 ドニエル・マレン（ローマ）

1－1 45＋2分 ガブリエウ・ストレフェッツァ（パルマ）

2－1 87分 マンデラ・ケイタ（パルマ）

2－2 90＋4分 デフィン・レンシュ（ローマ）

2－3 90＋11分 ドニエル・マレン（PK／ローマ）

【動画】オランダ代表FWが鈴木彩艶から2点を奪う！