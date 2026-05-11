アスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表FWニコ・ウィリアムズが、バレンシア戦で負傷交代した。10日、スポーツ専門メディア『ESPN』が伝えている。

アスレティック・ビルバオは10日、ラ・リーガ第35節でホームにてバレンシアと対戦し、0－1で敗戦した。この試合の36分、ウィリアムズはハムストリングの負傷で交代を余儀なくされ、代わって兄のガーナ代表FWイニャキ・ウィリアムズが出場した。

試合後、イニャキ・ウィリアムズは「かなり足を引きずっていた。彼はこれまであのような痛みを感じたことがなかった。今の状況を考えると心配だけど、最善の結果を期待して待とう」と、弟であるニコ・ウィリアムズの状態を案じた。

スペイン紙『マルカ』によると、ニコ・ウィリアムズは11日に検査を受ける予定であるとのこと。なお、スペインサッカー連盟（RFEF）は11日に55名の本大会に臨むメンバーの候補者をFIFAに提出し、スペイン代表は6月8日にペルー代表との国際親善試合を実施。FIFAワールドカップ2026は6月11日に開幕し、同代表は15日にカーボベルデ代表とのグループH第1節を戦う予定だ。

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