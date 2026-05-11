セスク・ファブレガス監督が率いるコモが来季の欧州大会出場を確定させた。

セリエA第35節が10日に行われ、コモは敵地でヴェローナと対戦。71分にアナスタシオス・ドゥヴィカスが挙げたゴールが決勝となり、敵地で0－1の勝利を収めた。この結果、コモの今季6位以上が確定し、昇格3年目となる来季は欧州の舞台でプレーすることになる。

また、残り2試合となったセリエAでは4位のミランまで勝ち点2差となっており、今後の結果次第ではチャンピオンズリーグの出場権を手にする可能性も残されている。

試合後、セスク監督は「この道のりは信じられないほど素晴らしいものだ。セリエAに昇格して2年後には欧州の大会に出場することを祝うことになった。これは並大抵のことではない」と述べ、セリエD時代からチームをサポートしていたファンに「この勝利を捧げる」とコメント。さらに「成し遂げたことには計り知れない価値がある。明日からは、さらに上を目指せるかどうかを考えるつもりだ」と続けた。

なお、4位ミランと5位ローマを勝ち点2差で追いかける6位のコモは次戦、ホームでGK鈴木彩艶擁するパルマと対戦し、最終節はクレモネーゼとのアウェイゲームに臨む。

▼ 3位：ユヴェントス（勝ち点68）

対戦相手：フィオレンティーナ（15位）、トリノ（12位）

▼ 4位：ミラン（勝ち点67）

対戦相手：ジェノア（14位）、カリアリ（16位）

▼ 5位：ローマ（勝ち点67）

対戦相手：ラツィオ（8位）、ヴェローナ（19位）

▼ 6位：コモ（勝ち点65）

対戦相手：パルマ（13位）、クレモネーゼ（18位）

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