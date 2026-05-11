セルティックの日本代表FW前田大然が、レンジャーズとのオールドファームを振り返った。

10日、スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第36節が10日に行われ、セルティックはレンジャーズと対戦。逆転での優勝を目指すセルティックだったが、前田が大きな活躍を見せた。

先制されたセルティックは、ヤン・ヒョンジュンのゴールで前半のうちに追いつくと、後半に前田が2ゴールの活躍。特手に2点目は、左からのクロスのこぼれ球をトラップで浮かせると、そのままバイシクルシュート。ゴール右隅にボールは吸い込まれ、チームは3ー1で勝利を収めた。

2ゴールの活躍でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた前田はクラブのインタビューに応じ、「チームがハードワークして得た結果だと思うので、チームメイトに感謝したいです」とコメント。自身の2点目については「2点目は体が勝手に動いたという感じです」と、上手く反応できて打てたシュートだと振り返った。

キャプテンを務めるカラム・マクレガーは前田のゴールについて「本当に素晴らしいゴールが生まれた。僕たちが取り組んできたこと全てがうまくいったし、ダイゼンのゴールはそれ自体が特別な瞬間だった」と、称賛の言葉を送った。