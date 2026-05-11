エールディビジ第33節が10日に行われ、フェイエノールトとAZが対戦した。

ホームでの今季最終戦となるフェイエノールトは、日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が先発出場。対するAZはDF毎熊晟矢とDF市原吏音がベンチスタートとなった。

試合はキックオフ直後の1分、フェイエノールト最終ラインの連係ミスからAZが好機を迎えると、トロイ・パロットが冷静にネットを揺らしてアウェイチームが先制。その後はホームチームが反撃に出ると、17分には上田が魅せる。ボックス左で後方からの浮き球を胸トラップで反転し、左足でシュートまで持ち込むがGKの好守にゴールを阻まれた。

その後も27分には左CKから渡辺がヘディングシュートでゴールを脅かし、34分にはゴール正面の位置でパスを受けた上田がボックス手前からゴール右隅を狙いすましたが、シュートは惜しくも枠の外へ。さらにはアニス・ハジ・ムーサにも決定機が訪れたが、フェイエノールトは好機をいかせないまま前半を終える。

しかし迎えた後半、57分に右サイドを抜け出したハジ・ムーサが左足でニアサイドを抜いて試合は振り出しに。その後は互いに得点を奪えないまま時間が経過。AZは70分過ぎに毎熊を右サイドに投入し、フェイエノールトの上田は86分にピッチを後にした。



試合は1－1の引き分けで終了。勝ち点1を分け合うことになったが、3位のNECが同日の試合で敗れたため、フェイエノールトの2位と来季のチャンピオンズリーグ（CL）ストレートインが確定した。

【スコア】

フェイエノールト 1－1 AZ

【得点者】

0－1 1分 トロイ・パロット（AZ）

1－1 57分 アニス・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）

【動画】上田綺世が胸トラップでの反転からフィニッシュ！！