レアル・マドリードは、バルセロナとのエル・クラシコに向けた遠征メンバーを発表。フランス代表FWキリアン・エンバペが含まれておらず、欠場が確定した。
10日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードはバルセロナと対戦。今シーズンのラ・リーガの優勝が決まる可能性のある大一番であり、引き分け以下でバルセロナの優勝を眼の前で見届けることとなる。
崖っぷちで迎える大一番だが、レアル・マドリードが発表した遠征メンバーにエンバペの名前はなし。スペイン紙『マルカ』によれば、前日の練習に参加していたエンバペだったが、終了5分前に突如プレーを中止。ハムストリングに違和感を覚え、周囲にプレー続行不可能であると伝え、練習を終えていたという。
負傷からの復帰が期待されていたエンバペは、バルセロナ相手に67分に1点のペースでゴールを決めてきていただけに、レアル・マドリードにとっては大きな痛手に。また、負傷後の行動がサポーターの一部から批判されていたエンバペだけに、エル・クラシコが批判を払拭させる良い機会になると見られていたが、叶わないこととなった。
なお、GKティボー・クルトワがメンバー入りを果たした一方で、監督との意見の食い違いが報じられていたMFダニ・せバージョスはメンバー外となった。以下、バルセロナ遠征に臨むレアル・マドリードのメンバー。
■レアル・マドリード バルセロナ戦メンバー
【GK】
ティボー・クルトワ
アンドリー・ルニン
セルヒオ・メストレ
【DF】
ダヴィド・アラバ
トレント・アレンサンダー・アーノルド
ラウール・アセンシオ
アルバロ・カレーラス
フラン・ガルシア
アントニオ・リュディガー
ディーン・ハウセン
ダビド・ヒメネス
【MF】
ジュード・ベリンガム
エドゥアルド・カマヴィンガ
オーレリアン・チュアメニ
チアゴ・ピタルチ
ホルヘ・セステロ
セサル・パラシオス
【FW】
ヴィニシウス・ジュニオール
ゴンサロ・ガルシア
ブライム・ディアス
フランコ・マスタントゥオーノ