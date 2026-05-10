レアル・マドリードは、バルセロナとのエル・クラシコに向けた遠征メンバーを発表。フランス代表FWキリアン・エンバペが含まれておらず、欠場が確定した。

10日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードはバルセロナと対戦。今シーズンのラ・リーガの優勝が決まる可能性のある大一番であり、引き分け以下でバルセロナの優勝を眼の前で見届けることとなる。

崖っぷちで迎える大一番だが、レアル・マドリードが発表した遠征メンバーにエンバペの名前はなし。スペイン紙『マルカ』によれば、前日の練習に参加していたエンバペだったが、終了5分前に突如プレーを中止。ハムストリングに違和感を覚え、周囲にプレー続行不可能であると伝え、練習を終えていたという。

負傷からの復帰が期待されていたエンバペは、バルセロナ相手に67分に1点のペースでゴールを決めてきていただけに、レアル・マドリードにとっては大きな痛手に。また、負傷後の行動がサポーターの一部から批判されていたエンバペだけに、エル・クラシコが批判を払拭させる良い機会になると見られていたが、叶わないこととなった。

なお、GKティボー・クルトワがメンバー入りを果たした一方で、監督との意見の食い違いが報じられていたMFダニ・せバージョスはメンバー外となった。以下、バルセロナ遠征に臨むレアル・マドリードのメンバー。

■レアル・マドリード バルセロナ戦メンバー

【GK】

ティボー・クルトワ

アンドリー・ルニン

セルヒオ・メストレ

【DF】

ダヴィド・アラバ

トレント・アレンサンダー・アーノルド

ラウール・アセンシオ

アルバロ・カレーラス

フラン・ガルシア

アントニオ・リュディガー

ディーン・ハウセン

ダビド・ヒメネス

【MF】

ジュード・ベリンガム

エドゥアルド・カマヴィンガ

オーレリアン・チュアメニ

チアゴ・ピタルチ

ホルヘ・セステロ

セサル・パラシオス

【FW】

ヴィニシウス・ジュニオール

ゴンサロ・ガルシア

ブライム・ディアス

フランコ・マスタントゥオーノ