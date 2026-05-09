大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスのマイク・トラウト外野手が、トレード期限を前に移籍候補として浮上しているようだ。エンゼルスがア・リーグの順位争いで苦しむ中、優勝を狙うロサンゼルス・ドジャースが獲得に動くのではという声があがっている。海外メディア『アサツ・ニュース』のドニー・セティアワン記者が言及した。

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トラウトの移籍話が強まったきっかけは、フロント幹部20人への開幕1ヶ月時点のアンケートだった。最もトレードされる可能性が高い大物選手としては、マイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手が票を集めたが、その一方でトラウトの名前も注目すべき候補として挙がった。

トラウトの移籍は現実味が高いと断言できる話ではないものの、今季のチーム状況を考えれば、完全には無視できない大胆な予想として受け止められている。

さらに、ドジャースにはトラウトの大型契約を引き受けられるだけの財政的な柔軟性がある。もしドジャースに移籍となれば、かつてエンゼルスで共に戦った大谷翔平選手と再び同じユニフォームを着ることになる。

急浮上したトラウトの移籍の噂についてセティアワン氏は「故障歴や巨額の契約が獲得球団にとってリスクとなる一方、将来の殿堂入りが確実視されている彼の存在は、今季のトレード市場における主要な話題になっている」と言及した。

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