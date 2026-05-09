フロジノーネの昇格が決まった [写真]＝Getty Images

　セリエB（イタリア2部）最終節が8日に行われた。

　前節に首位ヴェネツィアが1年でのセリエA復帰を決め、残りの自動昇格枠は2位フロジノーネと3位モンツァに可能性が残っていた。引き分け以上で昇格が決まる状況だったフロジノーネは、ホームでマントヴァに5－0の快勝を収め、3シーズンぶりのセリエA復帰を果たした。

　昇格の残り1枠は3位〜8位が参戦するプレーオフで争う。前節終了時点で7位までがプレーオフ参戦を決めていたなか、5チームに可能性があった8位はアヴェッリーノに決まった。5位から8位が一発勝負の1回戦を戦い、勝者がホーム＆アウェイの準決勝で3位モンツァおよび4位パレルモと対戦。ホーム＆アウェイの決勝で昇格チームを決める。

　セリエCへの自動降格はレッジャーナ、スペツィア、ペスカーラの3チーム。16位ズュートティロールと17位バーリは、両者の勝ち点差が「4」を超えていないレギュレーションに従い、残留を争うプレーアウトの実施が決まった。ホーム＆アウェイで行われ、昇格プレーオフの準決勝や決勝と同様、2戦合計スコアが同点の場合はレギュラーシーズン順位の高いチームが優先される。

　順位表とプレーオフ、プレーアウトの対戦カードは以下の通り。

◆■セリエB順位表

※（）内は勝ち点

1位　ヴェネツィア（82）
2位　フロジノーネ（81）
─────セリエA自動昇格─────
3位　モンツァ（76）
4位　パレルモ（72）
─────昇格プレーオフ準決勝─────
5位　カタンザーロ（59）
6位　モデナ（55）
7位　ユーヴェ・スタビア（51）
8位　アヴェッリーノ（49）
─────昇格プレーオフ1回戦─────
9位　チェゼーナ（46）
10位　パドヴァ（46）
11位　マントヴァ（46）
12位　カッラレーゼ（44）
13位　サンプドリア（44）
14位　ヴィルトゥス・エンテッラ（42）
15位　エンポリ（41）
─────降格プレーアウト─────
16位　ズュートティロール（41）
17位　バーリ（40）
─────セリエC自動降格─────
18位　レッジャーナ（37）
19位　スペツィア（35）
20位　ペスカーラ（35）

◆■昇格プレーオフ

▼1回戦
カタンザーロ　vs　アヴェッリーノ【1】
モデナ　vs　ユーヴェ・スタビア【2】

▼準決勝
【2】の勝者　vs　モンツァ
【1】の勝者　vs　パレルモ

◆■降格プレーアウト

バーリ　vs　ズュートティロール