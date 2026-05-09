セリエB（イタリア2部）最終節が8日に行われた。
前節に首位ヴェネツィアが1年でのセリエA復帰を決め、残りの自動昇格枠は2位フロジノーネと3位モンツァに可能性が残っていた。引き分け以上で昇格が決まる状況だったフロジノーネは、ホームでマントヴァに5－0の快勝を収め、3シーズンぶりのセリエA復帰を果たした。
昇格の残り1枠は3位〜8位が参戦するプレーオフで争う。前節終了時点で7位までがプレーオフ参戦を決めていたなか、5チームに可能性があった8位はアヴェッリーノに決まった。5位から8位が一発勝負の1回戦を戦い、勝者がホーム＆アウェイの準決勝で3位モンツァおよび4位パレルモと対戦。ホーム＆アウェイの決勝で昇格チームを決める。
セリエCへの自動降格はレッジャーナ、スペツィア、ペスカーラの3チーム。16位ズュートティロールと17位バーリは、両者の勝ち点差が「4」を超えていないレギュレーションに従い、残留を争うプレーアウトの実施が決まった。ホーム＆アウェイで行われ、昇格プレーオフの準決勝や決勝と同様、2戦合計スコアが同点の場合はレギュラーシーズン順位の高いチームが優先される。
順位表とプレーオフ、プレーアウトの対戦カードは以下の通り。◆■セリエB順位表
※（）内は勝ち点
1位 ヴェネツィア（82）
2位 フロジノーネ（81）
─────セリエA自動昇格─────
3位 モンツァ（76）
4位 パレルモ（72）
─────昇格プレーオフ準決勝─────
5位 カタンザーロ（59）
6位 モデナ（55）
7位 ユーヴェ・スタビア（51）
8位 アヴェッリーノ（49）
─────昇格プレーオフ1回戦─────
9位 チェゼーナ（46）
10位 パドヴァ（46）
11位 マントヴァ（46）
12位 カッラレーゼ（44）
13位 サンプドリア（44）
14位 ヴィルトゥス・エンテッラ（42）
15位 エンポリ（41）
─────降格プレーアウト─────
16位 ズュートティロール（41）
17位 バーリ（40）
─────セリエC自動降格─────
18位 レッジャーナ（37）
19位 スペツィア（35）
20位 ペスカーラ（35）
▼1回戦
カタンザーロ vs アヴェッリーノ【1】
モデナ vs ユーヴェ・スタビア【2】
▼準決勝
【2】の勝者 vs モンツァ
【1】の勝者 vs パレルモ
バーリ vs ズュートティロール