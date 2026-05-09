セリエB（イタリア2部）最終節が8日に行われた。

前節に首位ヴェネツィアが1年でのセリエA復帰を決め、残りの自動昇格枠は2位フロジノーネと3位モンツァに可能性が残っていた。引き分け以上で昇格が決まる状況だったフロジノーネは、ホームでマントヴァに5－0の快勝を収め、3シーズンぶりのセリエA復帰を果たした。

昇格の残り1枠は3位〜8位が参戦するプレーオフで争う。前節終了時点で7位までがプレーオフ参戦を決めていたなか、5チームに可能性があった8位はアヴェッリーノに決まった。5位から8位が一発勝負の1回戦を戦い、勝者がホーム＆アウェイの準決勝で3位モンツァおよび4位パレルモと対戦。ホーム＆アウェイの決勝で昇格チームを決める。

セリエCへの自動降格はレッジャーナ、スペツィア、ペスカーラの3チーム。16位ズュートティロールと17位バーリは、両者の勝ち点差が「4」を超えていないレギュレーションに従い、残留を争うプレーアウトの実施が決まった。ホーム＆アウェイで行われ、昇格プレーオフの準決勝や決勝と同様、2戦合計スコアが同点の場合はレギュラーシーズン順位の高いチームが優先される。

順位表とプレーオフ、プレーアウトの対戦カードは以下の通り。

◆■セリエB順位表

※（）内は勝ち点

1位 ヴェネツィア（82）

2位 フロジノーネ（81）

─────セリエA自動昇格─────

3位 モンツァ（76）

4位 パレルモ（72）

─────昇格プレーオフ準決勝─────

5位 カタンザーロ（59）

6位 モデナ（55）

7位 ユーヴェ・スタビア（51）

8位 アヴェッリーノ（49）

─────昇格プレーオフ1回戦─────

9位 チェゼーナ（46）

10位 パドヴァ（46）

11位 マントヴァ（46）

12位 カッラレーゼ（44）

13位 サンプドリア（44）

14位 ヴィルトゥス・エンテッラ（42）

15位 エンポリ（41）

─────降格プレーアウト─────

16位 ズュートティロール（41）

17位 バーリ（40）

─────セリエC自動降格─────

18位 レッジャーナ（37）

19位 スペツィア（35）

20位 ペスカーラ（35）

◆■昇格プレーオフ

▼1回戦

カタンザーロ vs アヴェッリーノ【1】

モデナ vs ユーヴェ・スタビア【2】

▼準決勝

【2】の勝者 vs モンツァ

【1】の勝者 vs パレルモ

◆■降格プレーアウト

バーリ vs ズュートティロール