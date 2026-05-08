大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手らを擁しているが、またしても打線が沈黙し、攻撃面の停滞が大きな話題となっている。これにはデーブ・ロバーツ監督も現状について明確な打開策を持っていないことを認めている。米メディア『ドジャースビート』のロス・ロイヤーズ記者が報じた。

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ロバーツ監督は「何人かは良いスイングをしていた。しかし、他の選手たちはまだ自分の形を探している。これに関しては答えがない。相手は大事な場面で打つが、我々は十分なプレーができなかった」と語った。

また、打順の入れ替えが即効性のある解決策になるとは考えていないようだ。ロバーツ監督は「変化を加えることのバランスは難しい。選手たちが打てていないのであれば、打順のどこにいるかは関係ない」と説明した。

課題は長打力にも及んでいる。打てる球を仕留められず、有利なカウントを作っても、それを得点につなげられていないのが今のドジャース打線だ。

チーム全体に及ぶ打撃不振についてロバーツ監督は「今は打撃面で少しスランプに入っている。ひたすら練習するしかない。1打席だけの問題でも、1人の打者の問題でもない。全員が一丸となり、状況が変わることを信じなければならない」と言及した。

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