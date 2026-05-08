千葉ロッテマリーンズは 5月15日～17日のオリックス戦(ZOZOマリンスタジアム)で開催する「ポケモンベースボールフェスタ2026～30年の想いをボールに込めて～」にて、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うことを発表した。

今回投げ込みを行うボールの下側には、マリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウと球団パートナーポケモンであるキャモメがデザイン。

当日は球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを、選手たちが練習時から着用して試合に臨む。また、ピカチュウが球場内外に登場するなど、特別な演出とともにイベントを盛り上げる。

＜ポケモンベースボールフェスタ 2026 概要＞

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今年。

ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、

球団のユニフォームを着用した描き下ろしピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、「ポケモン GO」スペシャルイベントなどを実施する。

特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定。

※天候不良時は予告なく中止となる場合があります。

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