バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグ（CL）通算70試合を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが6日に行われ、バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。乱打戦となったファーストレグを4－5で折り返したホームでの一戦は、3分にウスマン・デンベレに先制点を許すと、90＋4分にケインが同点弾を決めたものの、このまま試合は1－1で終了。2試合合計5－6で敗退となった。

今シーズンのCLでは13試合出場で14得点目を決めたケインは、フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）の15得点に次ぐ得点数を挙げている。

なお、『UEFA.com』によると、この試合がCLでの通算70試合目だったケインはこれが通算54得点目となり、初出場から70試合でこれ以上のゴール数を記録したのは、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（58試合で57ゴール）と元オランダ代表FWルート・ファン・ニステルローイ氏（70試合で55ゴール）のみであることが伝えられている。

それでも、決勝進出を逃した試合後、ケインはドイツメディア『スカイスポーツ』で「厳しいものだ。決勝に進出するチャンスは十分にあった」と悔やみつつ、「今はDFBポカール決勝に集中している。2冠のチャンスがある」と切り替えを強調している。

なお、今季のCL決勝の対戦カードがPSGとアーセナルに決まったことを受け、決勝の展望について聞かれたケインは「決勝はPSGがわずかに有利だと思う」とPSGの優勝を予想している。

【ハイライト動画】バイエルンvsパリ・サンジェルマン