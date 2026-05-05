今日の運勢 5月6日（水・振休） 12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月6日（水・振休）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月6日（水・振休）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？やりたかったことができる一日に。集中力もアップしているため、勉強をするのもアリ。心の底から楽しめると、さらにモチベーションも上がりそう。夏に楽しめる計画を立てるのも良いでしょう。緊張から解放されて、自分らしく過ごせそう。好きな場所へ出かけて、美味しいものを食べると心から満足できるようです。将来について良いイメージを膨らませて、道筋を考えてみましょう。夏に向けて部屋の模様替えをすると運気アップ。物を減らして風通しを良くしましょう。美容に力を入れるのもおすすめ。自信も湧いて、仕事などにも良い影響をもたらすことでしょう。じっとしているよりも、動いている方がラッキーなことがありそう。外で運動をしたり庭の掃除をしたりすると良いかも。汗を流すと心のモヤモヤもとれてスッキリできるようです。今日は周りの人と協力しながら行動すると上手くいきそう。あなたのアドバイスで良い雰囲気になっていくのを感じると、さらにやる気が出てくるかも。じっくり意見交換をしてみるのも良いでしょう。楽しもうという気持ちがあると上手くいきそうな日。ノリで始めてみるのも、アリかもしれません。一つの考えにこだわらず、柔軟に対応してみましょう。これまでとは違う気持ちになれるようです。ざっくりと今日の予定を決めて行動するのがおすすめ。メリハリをつけて活動する方が身体の調子も整っていくようです。食事は季節の野菜や果物をいただくようにすると良いでしょう。チャレンジ精神を持つと上手くいきそう。新しい環境づくりを進めていくと、今まで知らなかったものに気づけるかも。学びたい気持ちも強くなるようなので、自分に合ったものを探してみましょう。久しぶりに友人や知人に会えると、気持ちが若返るようです。ちょっと無茶なことがしたくなりそうですが、冷静になってから判断した方が良いかも。お気に入りの香りやお茶を飲むと◎。物事が上手くいくか心配になってしまうようですが、明るさや愛嬌で乗り越えていくことができそうです。何か心配事があれば一人で抱え込まないで信頼できる人に話してみると良いでしょう。落ち着いて行動することが開運ポイント。もし苦手な相手に何か言われたとしても、感情的にならずに受け流すようにしてみましょう。気分転換には、好きな音楽をかけながら運動をすると良いかも。バタバタと忙しくなりそう。頼られることもあって、いつも以上に頑張ってしまいそうです。オンオフの区切りをちゃんとつけるなど、休憩する時間も作りましょう。寝る前はストレッチをするのがおすすめ。疲れを感じるなと思ったら、のんびり過ごす一日を計画してみましょう。部屋に好きなものをたくさん集めて映画やゲームなどで遊ぶのも楽しそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/