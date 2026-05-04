名古屋グランパスは4日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、浦和レッズのU－21チームおよびユースでコーチを務める興梠慎三氏を、名古屋のトップチームに受け入れることを発表した。

日本サッカー協会（JFA）は15日、2026年度のProライセンス（旧S級コーチライセンス）コーチ養成講習会の受講者24名を発表しており、同リストの中には興梠氏の名前も含まれていた。ProライセンスはJクラブや日本代表を率いる上で必要な資格。同ライセンス取得に向けた国内研修の一環として、興梠氏は名古屋に加わることとなった。研修期間は5月3日から同10日までの8日間と伝えられている。

現在39歳の興梠氏は、現役時代に鹿島アントラーズ、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌で活躍。鹿島時代にはJ1リーグ3連覇を経験したほか、浦和時代には2度のAFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）優勝にも貢献しており、両クラブで数々のトロフィーを手中に収めた。個人としても、浦和時代の2017年にはJリーグベストイレブンを受賞。J1リーグ通算では168得点をマークしており、これは元日本代表FW大久保嘉人氏に次ぐ歴代2位の数字だ。

日本代表としても国際Aマッチ通算で16キャップを刻み、リオデジャネイロオリンピック2016には、U－23日本代表におけるオーバーエイジとして出場した。

なお、現在名古屋を率いるミハイロ・ペトロヴィッチ監督と現役時代の興梠氏は、浦和、札幌で共に戦った間柄。興梠氏はかつての“恩師”のもとで、ライセンス取得に向けた国内研修に臨むこととなった。