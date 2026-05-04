今日の運勢 5月5日（火・祝） 12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月5日（火・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月5日（火・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？張り詰めていた空気感が一変し、問題から少し距離をとれるような流れにあります。つらい感情や状況もほどけていきそうです。自分にとって大切にしたいものを見つめ直すことで、穏やかな選択が見えてきます。心が落ち着く方向へ、自然と整っていきそうです。自分の内側に意識が向かいやすく、本当に大切にしたいものに気づいていく流れのようです。外の答えを求めるよりも、自分の感覚を静かに見つめることで、少しずつ納得できる方向が見えてきます。落ち着ける空間を大切にすることで、流れが整っていきそうです。今までの状況を見直し、整っていく流れにあります。無理に押し通そうとしなくても、自分の感情や本音に丁寧に向き合うことで、自然とバランスが取れていきます。焦らず向き合うことで、自分らしい在り方が少しずつ形になっていきます。迷いが少しずつほどけ、見えにくかった気持ちに気づきやすくなる流れにあります。これまで保っていたバランスが動き出すことで、本音と向き合うきっかけが生まれていきます。感じたことをそのまま受け止めることで、自然と選びたい方向が見えてきます。心細さや不安から少しずつ抜け出していく流れにあります。これまで見えにくかった支えや助けに気づきやすくなり、安心できる方向へ整っていきます。ひとりで抱え込まず、周りの助けを素直に受け入れることで、状況は穏やかに変わっていきます。新しい一歩に対して慎重になることも大切なサインとして受け止めてみてください。無理に進もうとせず、今の自分が納得できる形を見つめることで、安心できる選択が見えてきます。少しずつ整えていくことで、自分らしいスタートにつながっていきます。バランスが整い、流れが落ち着いていくタイミングにあります。自分にとってちょうどいい配分が見えてきます。焦らず調整を重ねていくことで、心と現実の両方が安定していきます。日常の中で無理のないリズムを意識することで、安心できる状態が続き、穏やかな空気が広がっていきます。感情が安定し、落ち着いて物事を受け止められる流れにあります。自分の気持ちを無理に抑え込まず、丁寧に向き合うことで、周囲との関係も穏やかに整っていきます。安心できる感覚を大切にすることで、自然と信頼のある流れへとつながっていきます。自分の中にある力や可能性を活かしやすい流れにあります。すでに持っているものに目を向けることで、状況を動かすきっかけが見えてきます。大きなことをしようとしなくても、小さな行動を重ねることで現実が少しずつ形になっていきます。積み重ねてきたことが形になり、手応えを感じやすい流れにあります。周りの反応に左右されすぎず、自分の中での納得感を大切にすることで、安心して進んでいけます。ここまでの歩みを認めることで、次の流れも自然と開いていき、さらに前向きな変化へとつながっていきます。自分らしさや魅力が自然と外に伝わりやすい流れにあります。これまで培ってきた経験や感覚が行動に現れ、周囲にも前向きな影響を与えていきます。自分のペースを大切にしながら、やりたいことに素直に向き合うことで、関係性や環境も少しずつ広がっていきます。自分を信じて選ぶことで、安心できる形が整うでしょう。気持ちのすれ違いや距離感に違和感を覚えやすい流れにあります。相手に合わせることだけでなく、自分がどう感じているかに目を向けることで、関係のバランスが見えてきます。言葉にしきれない想いも丁寧に扱うことで、少しずつ理解が深まっていきます。自分の気持ちを大切にすることで、安心できる関係性が整っていきます。抜け出しにくかった流れから、少しずつ離れていきそうです。これまで当たり前だと思っていた関係や習慣を見直すことで、自分にとって必要なものがはっきりしてきます。自分の意思で選ぶことで、心が軽くなり、より自由な方向へ進んでいけます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/