ロッテは4日、6月28日にZOZOマリンスタジアムで行われるソフトバンク戦（17時00分試合開始）を対象に、「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着15,000枚で販売することになったと発表した。

クッションは、球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用した仕様となっている。観戦時のひざ置きや背当てとしても使用しやすく、球場内外で幅広く活用できる。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。なお、グッズの有無による金額差はない。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。グッズ付きチケットを購入者は、対象チケット1枚につき「もちもちクッション」1つを受け取ることができる。

受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページにて。

▼ 西川史礁外野手 コメント

「実際に触ってみて、すごく気持ちいいクッションだと思いました。観戦のときに使ってもらうのはもちろん、家でもリラックスする時間にも使いやすいと思います。ぜひ球場でも家でも、このクッションを使いながら僕たちを応援してもらえたら嬉しいです！」

▼ もちもちクッション詳細

素材：側地:ポリエステル95％、ポリウレタン5％、中綿:ポリエステル100％。サイズ：丈:約35cm、幅約13cm ※圧縮して配布予定