ブンデスリーガ2部第32節が行われた。

首位シャルケは、MF田中聡が欠場したデュッセルドルフに勝利し、3シーズンぶりのブンデスリーガ復帰が決定。さらにパーダーボルンの敗戦を受けて、2部優勝も決まった。

パーダーボルンを5－1で粉砕したエルフェアスベルクが2位に浮上。MF松田隼風とMF横田大祐が所属する3位ハノーファーは、山田新がゴールを挙げた最下位プロイセン・ミュンスターと3－3のドローに終わり、自動昇格圏浮上のチャンスを逃した。

カールスルーエの福田師王はダルムシュタット戦で今季4得点目を記録して勝利に貢献。MF秋山裕紀とMF古川陽介が所属するダルムシュタットは5位以下が確定し、残る昇格枠の可能性はエルフェアスベルク、ハノーファー、パーダーボルンの3チームに絞られた。

残留争いでは、最下位のプロイセンが首の皮一枚繋がっている状況だ。また、マクデブルクのヘルタ・ベルリン戦勝利を受けて、デュッセルドルフが3部との入れ替え戦に出場する16位に転落した。

順位表は以下の通り。

◆■ブンデスリーガ2部順位表

1位 シャルケ（67／＋21）

2位 エルフェアスベルク（59／＋24）

────ブンデスリーガ自動昇格────

3位 ハノーファー（58／＋16）

────入れ替え戦（vs1部16位）────

4位 パーダーボルン（58／＋12）

5位 ダルムシュタット（51／＋14）

6位 ヘルタ・ベルリン（48／＋7）

7位 カイザースラウテルン（46／＋2）

8位 カールスルーエ（43／－10）

9位 ニュルンベルク（42／－1）

10位 ホルシュタイン・キール（41／－1）

11位 ボーフム（40／＋1）

12位 ディナモ・ドレスデン（38／＋1）

13位 ビーレフェルト（36／－1）

14位 マクデブルク（36／－7）

15位 ブラウンシュヴァイク（34／－18）

────入れ替え戦（vs3部3位）────

16位 デュッセルドルフ（34／－19）

────ドリッテ・リーガ自動降格圏────

17位 グロイター・フュルト（34／－21）

18位 プロイセン・ミュンスター（29／－20）

【ハイライト動画】シャルケがブンデス復帰！