シャルケが昇格＆優勝決定 [写真]＝Getty Images

　ブンデスリーガ2部第32節が行われた。

　首位シャルケは、MF田中聡が欠場したデュッセルドルフに勝利し、3シーズンぶりのブンデスリーガ復帰が決定。さらにパーダーボルンの敗戦を受けて、2部優勝も決まった。

　パーダーボルンを5－1で粉砕したエルフェアスベルクが2位に浮上。MF松田隼風とMF横田大祐が所属する3位ハノーファーは、山田新がゴールを挙げた最下位プロイセン・ミュンスターと3－3のドローに終わり、自動昇格圏浮上のチャンスを逃した。

　カールスルーエの福田師王はダルムシュタット戦で今季4得点目を記録して勝利に貢献。MF秋山裕紀とMF古川陽介が所属するダルムシュタットは5位以下が確定し、残る昇格枠の可能性はエルフェアスベルク、ハノーファー、パーダーボルンの3チームに絞られた。

　残留争いでは、最下位のプロイセンが首の皮一枚繋がっている状況だ。また、マクデブルクのヘルタ・ベルリン戦勝利を受けて、デュッセルドルフが3部との入れ替え戦に出場する16位に転落した。

　順位表は以下の通り。

◆■ブンデスリーガ2部順位表

1位　シャルケ（67／＋21）
2位　エルフェアスベルク（59／＋24）
────ブンデスリーガ自動昇格────
3位　ハノーファー（58／＋16）
────入れ替え戦（vs1部16位）────
4位　パーダーボルン（58／＋12）
5位　ダルムシュタット（51／＋14）
6位　ヘルタ・ベルリン（48／＋7）
7位　カイザースラウテルン（46／＋2）
8位　カールスルーエ（43／－10）
9位　ニュルンベルク（42／－1）
10位　ホルシュタイン・キール（41／－1）
11位　ボーフム（40／＋1）
12位　ディナモ・ドレスデン（38／＋1）
13位　ビーレフェルト（36／－1）
14位　マクデブルク（36／－7）
15位　ブラウンシュヴァイク（34／－18）
────入れ替え戦（vs3部3位）────
16位　デュッセルドルフ（34／－19）
────ドリッテ・リーガ自動降格圏────
17位　グロイター・フュルト（34／－21）
18位　プロイセン・ミュンスター（29／－20）

【ハイライト動画】シャルケがブンデス復帰！