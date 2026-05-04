USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は4日、U-NEXTサッカーパック加入者向けに配信予定の5月11日（月）午前4時試合開始のラ・リーガ第35節のバルセロナ対レアル・マドリード戦において、M!LKの山中柔太朗さんをスペシャルゲストに迎えた特別ライブ配信を実施することを発表した。

エル・クラシコと呼ばれるラ・リーガの大一番が5月11日（月）早朝に開催。引き分け以上でバルセロナの今季リーグ優勝が決まることでも注目される一戦に向けて、U-NEXTはサッカーパック加入者向けに、通常版と特別版の2種類のライブ配信を実施予定であることを明らかにした。

なお、通常版では、ラ・リーガを知り尽くす実況の倉敷保雄さん、解説の小澤一郎さんによる本格派の実況中継が実施されるほか、特別版では、ラ・リーガの熱心なファンであるM!LKの山中柔太朗さんをスペシャルゲストとして招き、MCの桑原学さん、解説の林陵平さんと共に特別なライブ配信を実施することが発表されている。

■バルセロナvsレアル・マドリード 特別配信

『サッカー好きすぎて滅! M!LK山中柔太朗と観るはじめてのエル・クラシコ』

【配信日時】5月11日（月）午前3:30 配信開始（午前4:00 試合開始）

【出演】スペシャルゲスト：山中柔太朗（M!LK）、MC：桑原学、解説：林陵平

■バルセロナvsレアル・マドリード（通常版）

【配信日時】5月11日（月）午前3:30 配信開始（午前4:00 試合開始）

【出演】実況：倉敷保雄 解説：小澤一郎