今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、大切な人たちとの関わりが増えるようです。親友と会話をしていると、いろんな刺激もありそう。何か新しい習いごとなどを始めるのも◎ 勉強もはかどるときなので、どんどんおこないましょう。恋愛面は、気を遣いすぎると、かえってこじれてしまうから気をつけて。自分の想いを素直に伝えてみましょう。休息の取り方を見直してみましょう。寝室はシンプルな空間を作るようにすると、気が散ることが減ってリラックスできるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。