セルティックに所属する日本代表FW前田大然が公式戦3試合連続ゴールを挙げた。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第35節が3日に行われ、セルティックはハイバーニアンと対戦。セルティックに所属する前田が先発出場した一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった。

試合は21分に危険なタックルを敢行したジェイミー・マクグラスが一発退場となったことで、セルティックが数的有利に立つと、41分にはアリスター・ジョンストンの折り返しを前田が押し込んでセルティックが先制に成功した。なお、前田にとっては公式戦3試合連続ゴールとなり、リーグ戦での得点数も「10」に到達し、2年連続2桁得点を達成した。

その後、45＋3分にジョー・ニューウェルに同点弾を許したものの、72分には途中出場したばかりのケレチ・イヘアナチョがコーナーキックの流れから、冷静に勝ち越しゴールを挙げ、セルティックは2－1で勝利を収めた。

この結果、勝ち点「73」に積み上げたセルティックは暫定ながら首位ハーツと勝ち点で並び、4点の得失点差で2位となっている。なお、4日には首位ハーツと勝ち点「69」で3位につけるレンジャーズの一戦が予定されている。

勝利に貢献した前田はフル出場したものの、試合後には左足のスパイクを脱いで足を気にしている様子も見られており、状態には注目が集まっている。一方、ベンチ入りした旗手は2試合連続で出場機会がなかった。

【スコア】

ハイバーニアン 1－2 セルティック

【得点者】

0－1 41分 前田大然（セルティック）

1－1 45＋3分 ジョー・ニューウェル（ハイバーニアン）

1－2 72分 ケレチ・イヘアナチョ（セルティック）

【ハイライト動画】前田大然が公式戦3試合連続ゴール！