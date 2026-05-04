今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろんな情報を入手できるようです。少し混乱してしまうかもしれませんが、自分にとって必要なものは何かをよく考えてから行動すると良いでしょう。気持ちを落ち着かせたいときは、自然の多い場所に散歩すると◎ 恋愛面は、気になる相手を誘って数人で遊びに出かけると楽しそう。会話も弾んで親しくなれるようです。経済面を豊かにしていくためにも、不要と思うものは手放すようにしましょう。何か吹っ切れたほうがうまくいきそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。