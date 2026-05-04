今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）～5月10日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、交友関係が広がるタイミング。普段とは違う華やかな場所へ出かけるのもいいでしょう。これまで会ったことがないタイプの人と出会いは、何か感じるものがあるようです。新しい自分を発見できるかも。恋愛面は、せっかちになりすぎないようにしましょう。相手のペースに合わせて行動するほうがうまくいきそう。食べすぎたり、飲みすぎたりしたときは、早めに対処するようにしましょう。汗をしっかりかいてスッキリできるといいかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。