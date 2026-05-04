プレミアリーグ第35節が3日に行われ、アストン・ヴィラとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

前節はウルヴァーハンプトン（ウルブス）との接戦を制し、2026年に入ってからのリーグ戦初白星を飾ったトッテナム・ホットスパー。しかし、依然としてチャンピオンシップ降格圏の18位に沈んでおり、危機的状況を脱することはできていない。今節先に試合を行った17位ウェストハムは敗戦によって勝ち点を上積みできず。この試合で「3」ポイントを獲得すれば降格圏から脱出することが可能だ。そんな重要な一戦で相見えるのは5位アストン・ヴィラ。今節勝利すればチャンピオンズリーグ（CL）出場権をほぼ手中に収めることとなる。

敵地『ヴィラ・パーク』に乗り込んだトッテナム・ホットスパーは良い入りを見せ、12分に先制に成功。ケヴィン・ダンソの右からのロングスローはクリアされるも、こぼれ球を拾ったコナー・ギャラガーがボックス手前中央で右足を振ると、抑えの効いた強烈なシュートがゴール左隅に突き刺さった。さらに17分にはジョアン・パリーニャのミドルシュートが左ポストを叩くなど、セカンドボールをことごとく回収しながら主導権を握る。

25分、CKのこぼれ球を回収して右サイドに展開し、マティス・テルが左足で鋭いクロスを送ると、リチャーリソンが頭で合わせて追加点。2点ビハインドとなり反撃に転じたいアストン・ヴィラだが、トッテナム・ホットスパーの高い強度と素早い切り替えを前にチャンスを作ることができず。シュートを1本も放つことができないまま前半45分間を終えた。

後半に入ってもトッテナム・ホットスパーの強度は落ちず、アストン・ヴィラは反撃の糸口を見出すことができない。60分にはオリー・ワトキンスが投入され、時間の経過とともに敵陣内へ侵入する回数は増えていくが、決定機を作り出せぬまま時計の針が進んでいく。トッテナム・ホットスパーは追加点こそ奪えないものの、チームとして集中力を保ち続け、最終局面では各選手が粘り強い対応を見せる。

アストン・ヴィラは90＋6分にエミリアーノ・ブエンディアが右からのクロスに頭で合わせて1点を返すも反撃はそこまで。試合は1－2で終了し、今シーズン2度目の連勝を飾ったトッテナム・ホットスパーがウェストハムと入れ替わる形で降格圏を脱出した。次節、アストン・ヴィラは10日にアウェイでバーンリー、トッテナム・ホットスパーは11日にホームでリーズと対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 1－2 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 12分 コナー・ギャラガー（トッテナム・ホットスパー）

0－2 25分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）

1－2 90＋6分 エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）