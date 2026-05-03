大好きなのに、でも消えない違和感…どうしたらいい？ 彼との結婚を前に「家族への関心」のズレに悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。4月24日（金）の放送は、結婚を前提に交際している彼との関係に悩む女性からの相談を紹介しました。今日、大きな決断をするために、少し誰かに言葉にしてもらいたくてお便りしました。1歳年上の彼とお付き合いして1年が経ちました。彼はとても優しく、努力をして「人は変われる」を体現してくれる人で、もうすぐプロポーズの準備もしてくれています。私も彼が大好きです。でも結婚が現実味を帯びてきた今、私の中に消えない違和感があります。私は家族と非常に仲が良く、よく家族の話を彼にするのですが、家族の病気などの心配事を話すと「センシティブなことだから切り出しにくい」と言われ、関心を持ってくれないように感じてしまいます。話し合いを重ね、彼も理解しようとしてくれるのですが、どこかズレている気がして安心しきれません。好きだから頑張りたい、でもこの違和感を無視していいのか。今日決断をしようと決めたので、涙が止まりません。（30代 女性）この切実な告白を受け、パーソナリティの住吉は「大好きな一方で、家族との距離感だけが少し違うということですね」と整理し、自身の経験に基づいたアドバイスを送りました。住吉はまず、結婚における「家族」の捉え方について独自の視点を提示しました。「今の時代、結婚はまず1対1の関係が大事です。その後に、それぞれが背負っている家族のことが付いてくる。最初から家族のすべてを丸ごと理解して受け止めて、というのは、まだ結婚もしていない段階では少し重いと感じてしまうこともあるかもしれません」そして、「お互いに理解し合おうと努める」という約束を交わして結婚し、その後の生活の中で、お互いの家族を自分の家族のように受け入れていく……という「変化の過程」こそが重要だと語り、「これだけで、すべての答えが出るわけではないのかな、と感じます」と優しく語りかけます。さらに、相談者が挙げた彼の「良い点」に注目。「『人は変われる』ということを体現してくれている。これは本当にすごいことです。素直な気持ちで変われる人か、成長できる人かというのは、結婚生活においてものすごく大事なポイント。そこができている彼は素晴らしいですね。同時に、自分自身も『自分が全部正解ではない、相手から学ぶこともある』という姿勢を持てるといいですね」とアドバイスを送りました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーから多くの経験談が寄せられました。私は逆に、自分の実家の親や兄弟の健康問題には口出ししてほしくない派です。育った環境も違えば心配の方向も微妙に違います。結局、血の繋がりがある実の家族にしか本当の意味で心配できないこともある。これを結婚の条件に入れるのは、未来の旦那様には重荷かもしれません。いざという時に頼りになるかどうか、くらいに構えておいても良いのではないでしょうか。（東京都 58歳 女性）大好きな気持ちがあるからこそ、小さな引っかかりを無視しないほうがいいと思います。結婚後にその違和感が大きくなることもあるからです。「言いづらいから話せない」という部分は少し気になります。責める形ではなく、「私はこういうところが少し不安」と素直に伝えてみてください。焦らず、自分自身の気持ちを大切にしてあげて。（神奈川県 26歳 女性）私も実家が大好きでしたが、付き合っているときは家族の相談まではしていませんでした。でも結婚後、主人が家族を大切にする姿を見て、私も相手の家族を大切にしたいと思えるようになりました。そうして初めて、重い相談も共有できるようになったんです。大切なのは、今お二人がお互い自身を大切にできるかどうか。これほど大切にしてくれる彼と離れてしまうのは、とてももったいないと感じてしまいます！（埼玉県 34歳 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM