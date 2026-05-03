明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が2日から3日にかけて各地で開催された。

前節終了時点で地域リーグラウンドEASTの2位につけるFC東京は2日、ホームに川崎フロンターレを迎えた。試合は前半終了間際の41分、佐藤恵允のボール奪取からFC東京がカウンターへ移ると、佐藤龍之介の放ったシュートのこぼれ球を佐藤恵允が押し込んで先手を取る。後半に入った57分には、ゴール前のルーズボールを野澤零温が押し込み、FC東京が2－0で勝利。多摩川クラシコで“シーズンダブル”をやってのけ、今季初の4連勝を記録した。

この結果により、3日に試合を控える鹿島アントラーズは、暫定で首位を陥落した状況となった。しかしながら、ホームにFC町田ゼルビアを迎えた一戦は、レオ・セアラのヘディングシュートで先手を取りながら、テテ・イェンギに同点ゴールを許す展開となったものの、今季3度目のPK戦を制して勝ち点「3」を獲得。鹿島は今節終了時点でも首位の座をキープしたが、FC東京からすると、首位との勝ち点差は「2」に縮まった。

その他EASTでは、田中達也暫定監督となって2試合目を迎えた浦和レッズが、根本健太と小森飛絢のゴールにより、ジェフユナイテッド千葉を2－0で撃破。今季8度目のPK戦を迎えた水戸ホーリーホックは、対照的に初のPK戦となった横浜F・マリノスを破り、勝ち点「2」を獲得。東京ヴェルディは、90分に新井悠太が奪った劇的なゴールにより、柏レイソルを1－0で下し、PK戦も含めると4連勝を達成している。

WESTでは、前節終了時点で3位だったガンバ大阪が、首位に立つヴィッセル神戸相手にゴールラッシュ。2ゴールを奪った南野遥海らが次々と神戸ゴールを陥れ、終わってみれば5－0で完勝。神戸はPK戦も含めて2連敗を喫した。

清水エスパルスは京都サンガF.C.の本拠地に乗り込むと、宇野禅斗と嶋本悠大の“ゴラッソ”により2－1で勝利し、実に4試合ぶりの白星を記録。ファジアーノ岡山はレオ・ガウショの来日後初ゴールで、サンフレッチェ広島との中国ダービーに1－0で勝利。セレッソ大阪はアビスパ福岡をPK戦の末に破り、2試合連続で勝ち点「2」を獲得した。

名古屋グランパスは前節からスターティングメンバー11名と、大幅すぎるターンオーバーを実行し、敵地でV・ファーレン長崎と対戦。チアゴ・サンタナのゴールで先手を取られたものの、今大会初の先発に名を連ねた永井謙佑が2ゴールを奪う活躍を見せ、2－1で逆転勝利。現状、神戸は消化試合数が1つ少ない状況ではあるが、首位まで勝ち点差「1」に迫った。

地域リーグラウンドEAST、WESTそれぞれの第14節の結果、第14節終了時点での順位表、次節の対戦カードは下記の通り。

◆■EAST第14節

▼5月2日（土）

FC東京 2－0 川崎フロンターレ

横浜F・マリノス 1－1（PK戦：1－3） 水戸ホーリーホック

浦和レッズ 2－0 ジェフユナイテッド千葉

▼5月3日（日）

東京ヴェルディ 1－0 柏レイソル

鹿島アントラーズ 1－1（PK戦：4－2） FC町田ゼルビア

◆■EAST順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島アントラーズ（34／＋14）

2位 FC東京（32／＋15）

3位 FC町田ゼルビア（25／－1）

4位 東京ヴェルディ（24／＋1）

5位 川崎フロンターレ（20／－6）

6位 浦和レッズ（18／＋4）

7位 水戸ホーリーホック（18／－7）

8位 横浜F・マリノス（16／－4）

9位 柏レイソル（11／－6）

10位 ジェフユナイテッド千葉（9／－10）

◆■EAST次節対戦カード

▼5月6日（水）

15：00 FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉

16：00 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック

16：00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス

17：00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ

19：00 柏レイソル vs 浦和レッズ

◆■WEST第14節

▼5月2日（土）

ファジアーノ岡山 1－0 サンフレッチェ広島

京都サンガF.C. 1－2 清水エスパルス

ガンバ大阪 5－0 ヴィッセル神戸

▼5月3日（日）

セレッソ大阪 1－1（PK戦：4－3） アビスパ福岡

V・ファーレン長崎 1－2 名古屋グランパス

◆■WEST順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 ヴィッセル神戸（26／＋7）

2位 名古屋グランパス（25／＋6）

3位 ガンバ大阪（25／＋5）

4位 セレッソ大阪（21／0）

5位 サンフレッチェ広島（20／＋1）

6位 清水エスパルス（20／＋1）

7位 ファジアーノ岡山（20／－4）

8位 京都サンガF.C.（19／0）

9位 アビスパ福岡（18／－9）

10位 V・ファーレン長崎（16／－7）

◆■WEST次節対戦カード

▼5月6日（水）

13：00 清水エスパルス vs セレッソ大阪

13：00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山

14：00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪

14：00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.

15：00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸

【ハイライト動画】FC東京が多摩川クラシコで“シーズンダブル”