今日の運勢 5月4日（月・祝） 12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月4日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月4日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？楽しいことがたくさんあって、あっという間な一日になりそう。色々な人と話もできるので、自分の良さが伝わりやすいようです。夜は好きな音楽などを聴きながらストレッチをすると良いでしょう。今日は活力がわいてきて、どんなことでも自信を持って行えるようです。頼もしい存在として周りを引っ張っていくかも。困っている人がいれば出来る限り協力してあげましょう。関わりたいと思っていたことや尊敬している人に会えるなど、モチベーションが上がる出来事が起こりそう。なりたいものや目標があると、それに向かって突き進むことができるようです。パートナーや恋人との関係が進展しそう。人に話していないことや、弱みを打ち明けてみると良いかも。ゆっくりと丁寧に話していくと、相手も一緒になって解決してくれることでしょう。誰に対してもフレンドリーに接してみると◎。みんなが笑えるような話をすると良いでしょう。新しい恋を探している場合は身近なところに良い縁がありそう。明るい笑顔でさらに運気アップ。色々な人と関わるようです。真面目な対応が求められることも。ちょっぴり窮屈に感じるかもしれませんが、きちんと向き合うことで物事が良い方向に進んでいくようです。焦らない気持ちが大事。久しぶりにゆっくりできるようです。家族や友人と過ごす時間を大切にしましょう。何気ない会話でほっこりしたり絆が深まったりしそう。自然体の自分でいると、ストレスも吹き飛ぶことでしょう。移動が多くなるなど活動量が増えそう。エネルギッシュではあるのですが、自我も強くなりがちなため周りとの調和を意識しましょう。アドバイスなどはちゃんと聞くようにすると◎。美味しい食事が続くなど、ちょっぴり身体に負担がかかってしまいそう。栄養をとった分、運動をすると◎。家事を手伝うのもアリ。家族や周りの人のために、何か頑張ってみると良いかも。静かにあれこれ考える時間を持つと◎。特に和室にいると落ち着いて物事を深く考えられるようです。好きな作家の新刊を読むなど、心がときめくことを優先するのも良いでしょう。日中は動き回ることが多く、夜は疲れが出てしまうかも。無理をしすぎないよう、家族や恋人に甘えるようにしてみましょう。イライラが積もると、言葉がきつくなってしまいそうなので気をつけて。気を使う相手や疎遠になっていた人から連絡が届きそう。接し方に迷ってしまったら、まずは深呼吸を。冷静になってから話してみましょう。明るくハキハキ、礼儀正しく接してみると良いかも。止まっていた流れにやわらかな動きが戻り、気持ちや考えが整いやすい一週間。自分の気持ちを言葉にしやすくなり、人との距離にも変化が生まれそう。無理に進まず、小さな行動を重ねることで自然と次の展開へつながります。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/