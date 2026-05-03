明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が3日に行われ、セレッソ大阪とアビスパ福岡が対戦した。

ここまで勝ち点「19」を獲得しているC大阪と、「17」を積み上げている福岡が相まみえたゲームは、序盤の11分に動く。福岡は前からボールを奪いに行き、奥野耕平のボール奪取から、ルーズボールを引き取った藤本一輝が左サイドからボールを繋ぐ。敵陣中央で顔を上げた碓井聖生が迷いなく右足を振り抜くと、強烈なミドルシュートはクロスバーを叩いてゴールに吸い込まれ、福岡が先手を取った。

対するC大阪は前半アディショナルタイム、柴山昌也の蹴った右コーナーキックを、ファーサイドにポジションを取っていた井上黎生人が頭で沈め、試合を振り出しに戻す。前半はこのまま1－1で終了した。

後半に入ると、C大阪、福岡ともにゴールに迫る場面こそ作り出したものの、次の1点は生まれず、決着はPK戦に委ねられる。両チーム1人が成功させて迎えた先攻の福岡は、2人目を務めた椎橋慧也のシュートがGK中村航輔に阻まれる。以降の選手たちは成功を重ね、迎えた福岡5人目、上島拓巳のシュートは枠の外へ。この結果、C大阪がPK戦を制した。

C大阪は前節のヴィッセル神戸戦に続き、PK戦で2連勝。同試合ではGKキム・ジンヒョンが好セーブを見せたが、今節は中村が存在感を見せ、C大阪が誇る“2人の守護神”が合計して勝ち点「4」をもたらした。一方の福岡は、前節のサンフレッチェ広島戦はPK戦を制していたが、今節は敗れることとなった。

次節は6日に行われ、C大阪は敵地で清水と、福岡はホームで京都サンガF.C.と、それぞれ対戦する。

【スコア】

セレッソ大阪 1－1（PK戦：4－3） アビスパ福岡

【得点者】

0－1 11分 碓井聖生（アビスパ福岡）

1－1 45＋1分 井上黎生人（セレッソ大阪）

【ゴール動画】碓井聖生の弾丸ミドルと井上黎生人のヘディングシュート