アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、Bチームを率いるフェルナンド・トーレス監督への感謝を言葉にした。スペインメディア『マルカ』が2日、同監督のコメントを伝えている。

ラ・リーガ第34節が2日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地『エスタディオ・メスタージャ』でバレンシアと激突した。試合は序盤からアルゼンチン代表DFナウエル・モリーナが幾度となくゴールを脅かす場面を作りながら、前半はスコアレスで終了。後半に入ると74分、スペイン人FWイケル・ルケがペナルティエリア手前から狙い澄ました一撃を沈め、アトレティコ・マドリードが先手を取る。82分には元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンからのスルーパスに抜け出したU－19スペイン代表FWミゲル・クボがニア下を撃ち抜き、終わってみれば2－0でタイムアップ。アトレティコ・マドリードが、敵地で貴重な勝ち点「3」を手にしていた。

同試合、アトレティコ・マドリードで注目が集まったのは、ラ・リーガ2連勝という結果の面だけではない。シメオネ監督は、5日に控えたチャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグのアーセナル戦を見据え、スペイン人DFマルク・プビルやナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンら、同試合でのスタメン入りが予想される面々をベンチスタートに。アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスや同代表MFジュリアーノ・シメオネらに至っては、ベンチからも外れた。途中出場した“主力組”は、グリーズマンと元スペイン代表MFコケのみ。完全なターンオーバーを敢行した。

結果、アトレティコ・マドリードのメンバーの多くがBチームという構成に。途中出場からゴールを挙げたルケとクボに関しては、普段はBチームを主戦場としており、この試合がトップチームでのデビュー戦。スターティングメンバーを見ても、U－20スペイン代表DFハビエル・ボニャール、同代表DFフリオ・ディアス、同MFハビ・モルシージョ、同代表MFラヤン・ベライドと、実に4名がBチーム所属の選手だった。

このようなメンバー構成を決断しながら、敵地からきっちりと勝ち点「3」を持ち帰ったことを受けて、シメオネ監督は次のように若手選手たちを称賛した。

「ボニャールとモルシージョは素晴らしいプレーを見せた。特にモルシージョは献身的な働きぶりだったね。そして、試合前のインタビューでも触れたように、才能あふれるクボの質の高さも見られただろう。イケルについては、この試合で見せてくれたように爆発力がある」

そして、かつての教え子であり、現在はBチームを率いる“レジェンド”への称賛も忘れないシメオネ監督は、「彼らはトーレス監督の育てた選手たちであり、彼の努力の賜物だ。もちろん、アトレティコにとっての宝でもある」と言及。ここで出た「トーレス監督」とは、かつてスペイン代表、そしてアトレティコ・マドリードのエースとして得点を量産しただけでなく、Jリーグのサガン鳥栖でもプレーした元スペイン代表FWフェルナンド・トーレス氏のことだ。

“エル・ニーニョ”に率いられるBチームは、プリメーラ・フェデラシオン（スペイン3部リーグ）で戦っているが、アトレティコ・マドリードの選手としてのメンタリティーは、所属するカテゴリー云々で変化するものではないようだ。シメオネ監督は、次のようにも付け加えている。

「彼らの気概に驚いたかって？そんなことはないよ。なぜなら、アトレティコの選手である以上、戦う姿勢は不可欠だ。我々は彼らを必要としているし、若手選手たちはしっかりと結果で応えてくれた。それは、この試合に出場したベテランたちも同様だ。我々には、こうした選手たちが必要なんだ」

【ハイライト動画】若手躍動のアトレティコが敵地でバレンシア撃破