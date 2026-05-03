シャルケがブンデスリーガ復帰を決めた。

2022－23シーズンのブンデスリーガで17位に終わり、わずか1年での2.ブンデスリーガ（2部リーグ）へ降格したシャルケ。ここ2シーズンは10位、14位と中位に甘んじていたが、今シーズンは序盤戦から上位に立ち続け、第10節終了後に首位へ躍り出た。

現地時間2日に行われた第32節ではデュッセルドルフに1－0で勝利。この結果、1試合消化の少ない3位ハノーファーとの暫定勝ち点差が「10」に拡大し、2試合を残して自動昇格圏内の2位以上が確定した。シャルケは来る2026－27シーズン、4年ぶりにトップリーグの舞台に身を置くこととなる。

今シーズンはここまで20勝7分5敗という成績を収めており、2月中旬に行われた第22節ホルシュタイン・キール戦後は一度も他のチームに首位の座を譲っていない。残り2試合の対戦相手はニュルンベルクとブラウンシュヴァイク。今度は2部優勝を目指すこととなるが、2位パーダーボルンが現地時間3日のSVエルフェアスベルク戦を引き分け以下で終えた場合、勝ち点差が「8」以上開くため、残り2試合での逆転が不可能となり、シャルケの優勝が決まる状況だ。

過去7度のブンデスリーガ制覇と5度のDFBポカール優勝という輝かしい実績を持つシャルケ。かつては元日本代表DF内田篤人氏や日本代表DF板倉滉（現：アヤックス）や同DF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）も所属し、現在は元ドイツ代表GKロリス・カリウスやボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコといった実力者たちも活躍している。

【祝福】シャルケが2試合残して1部昇格を決める！