チャンピオンシップ（イングランド2部）第46節が2日に一斉開催で行われた。

すでにコヴェントリーの優勝と自動昇格が決定しているなか、最終節での注目は残る1枠の自動昇格争い。

最終節を前に2位イプスウィッチ（勝ち点81）、3位ミルウォール（勝ち点80）、4位ミドルスブラ（勝ち点79）の3チームに絞られていたなか、その三つ巴の争いを制したのはイプスウィッチ。

アシュリー・ヤングの今季限りでの現役引退発表で1年でのプレミアリーグ復帰へブーストをかけていたイプスウィッチは、ホームでクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）と対戦。前半10分までにジョージ・ハーストの1ゴール1アシストの活躍によって2ゴールを重ねる最高のスタートを飾ると、後半終盤の85分にトドメの3点目を奪取。そのままクリーンシートで3－0の快勝を収め、自力で2位フィニッシュを決めた。なお、QPRのFW斉藤光毅は63分から途中出場した。

昇格プレーオフ争いではオックスフォードに2－0で快勝したミルウォールが3位フィニッシュを決めた一方、ミドルスブラはレクサムと2－2のドローに終わると、プレストンに3－1で勝利したサウサンプトン（勝ち点77）が勝ち点で並んだミドルスブラを得失点差で上回り、4位フィニッシュ。MF松木玖琉はメンバー外だった。そのほかではハル・シティがレクサムを抜いて6位に滑り込んでいる。

また、残留争いでは最下位のシェフィールド・ウェンズデー、23位のレスター、22位のオックスフォードの降格が決定している。