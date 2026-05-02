2026年5月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年5月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。仕事や学業など忙しくなる時期ではありますが、ユニークな発想や愛嬌でピンチをチャンスに変えていくことができるようです。キツいときほど、笑いや笑顔を絶やさないようにしましょう。この時期はアニメやドラマの世界観にひたって、心を満たすのもアリ。主人公の言動から学べることもありそう。実力が発揮できるときです。これまでの努力が認められて、自分の居場所を確保していくようです。年下から尊敬されることもありそう。相談など受けたら親切にアドバイスをしてあげると良いでしょう。自信がついてくると、技術を活かしてさらに高い目標を掲げて頑張っていくようです。生活が安定し、ようやく一息つけそう。今までバラバラだった物事が一つにまとまって、思考の整理もついてくるようです。あなたの様子が変わったのを、異性は敏感に察知することでしょう。フリーならば、落ち着いた恋愛ができそう。色々な感情が生まれそうですが、それがあなた自身の成長に繋がることでしょう。勢いがある時期です。初心に帰ってスタートをきることもあるでしょう。ただし、気持ちのままに突っ走ってしまうと、妙な噂が立つなど、足をすくわれてしまう場合があるかもしれません。謙虚な姿勢や誰に対しても丁寧に接していくと良いでしょう。異性からもモテるタイミングではありますが、三角関係になりやすいので気をつけて。これまでの状況が一変して、新たな取り組みなどが始まりそう。初めは慣れなくて大変な思いをするかもしれませんが、少しずつ環境が整って上手くいくようです。恋愛においては、過去の出来事など引きずってしまう場合がありそう。心の整理をして、新しい恋を楽しめるようにしましょう。人から誘われると断れなかったりして、遊びなどが増えてしまいそう。散財しないよう気をつけなければなりません。買い物は本当に必要なものを手に取るようにしましょう。親や恋人に怠け心など指摘されると、カチンときて言い訳をしてしまいそうですが、誠実に対応し、家事などもできる限り手伝うようにすると良いでしょう。今月は自分が思っているような成果が見えにくくありますが、これくらいで良いかと思って、適当に済ませてしまうと後悔したり不備が見つかったりしてしまうかも。どんなときでも、しっかり対応するようにしましょう。今は飛躍の前の準備期間。スキルを磨くなど、できることを行ってみて。上り調子のときなので、ちょっとキツいものでも果敢に挑戦してみると良いでしょう。運を味方につけて、乗り越えていけるようです。周りの人たちにも恵まれて、あなたをサポートしてくれる人も現れそう。恋愛にも転機が訪れそう。ずっと前から気になっていた相手と一気に親しくなれる予感。願い事など叶いやすいタイミングです。モヤモヤしていた想いも、どうでも良くなってしまうくらい、素敵な出会いや仕事などに恵まれそう。あなたの愛情を注げるものができると、笑顔も増えていきます。子育てに熱心になる、後輩を教育する場合もありそうです。成長を感じられると、喜びもひとしおです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/