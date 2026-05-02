ニューカッスルを率いるエディー・ハウ監督は自身の将来について言及し、結果を残す必要があると語った。1日、イギリス紙『ガーディアン』が同監督のコメントを伝えている。

ニューカッスルは今季、プレミアリーグ第34節終了時点で勝ち点「42」でリーグ15位に沈んでいる。降格圏の18位トッテナム・ホットスパーとの勝ち点差は「8」であるものの、まだプレミアリーグ残留を確定できていないという状況であり、ハウ監督にその責任を問う意見もある。

ハウ監督は、「ブライトン戦は我々にとって非常に重要な試合になる。いくら口で何を言ったところで、最終的にはチームのパフォーマンスによって判断される。そして、それがポジティブな結果でなければいけないことは理解している」とブライトンとの一戦で結果を残さなければいけないと語った。

ハウ監督は、4月30日にクラブの共同オーナーであるサウジアラビアの政府系ファンド『パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）』のヤシル・アル・ルマイヤン氏らと協議を行ったという。ハウ監督は、「私に対する支援のレベルには満足しているが、結果を残す必要があることはわかっている」と気を引き締め、「厳しい話し合いが行われ、難しい質問もされた。ただ、それは避けられないことだ。私が下した決断や、なぜ特定の状況に至ったのかを問い詰められ、深く掘り下げられる」と説明した。

また、来季もニューカッスルの監督を務めることに楽観的かという質問には「その自信を維持しなければいけないし、長期的なビジョンを持たなければ誰のためにもならないと思う。だが、我々は試合に勝たなければいけない。もっと良い結果を残さなければいけない」と改めて結果を残すことの重要性を強調した。

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