最近よく耳にする「メロい」という言葉。「なんとなく想像はできるが、どういう意味?」「メロい人ってどんな人?」と感じる人も少なくないだろう。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月28日に実施した、身近にいるメロい人に関するアンケートの結果から、メロい人の傾向やメロいと感じる瞬間について紹介する。

約半数が身近に「メロい」と感じる人がいると回答

「あなたの身近に『メロい(※)』と感じる人はいますか?」と尋ねたところ、「いる」と回答した人が46.2%、「いない」と回答した人が53.8%という結果に。約半数が身近にメロいと感じる人がいると回答した。

※一般的に「メロメロになるほど魅力的」な人のことを言う。

「恋人・パートナー」より「同僚・友人」にメロいと感じる人が多数

上記の質問で「いる」と回答した139人に、その人との関係を聞いたところ「恋人」(18.7%)や「配偶者・パートナー」(18.0%)を抑えて、「同僚」(25.9%)と回答した人が最も多く、次いで「友人」(23.0%)となった。

同僚......25.9%

友人......23.0%

恋人......18.7%

配偶者・パートナー......18.0%

その他(記述回答)......13.7%

甥・姪・いとこ......8.6%

親......2.9%

きょうだい......2.9%



また、「その他」と回答した人からは、「クライアント」「大谷翔平」「孫」「音楽教室の人」などの回答も。

身近な人が「メロい」と感じる瞬間

「メロい」と感じる人の特徴やそのように感じる瞬間について尋ねると、下記のような回答が集まった。

「同僚」がメロいと回答した人の声

「同僚」にメロさを感じている人からは、プライベートと仕事で見せるギャップや、仕事のスピード感、他の人とは異なる言動などに魅力を感じるといった声が寄せられた。

見た目が良くゴルフがとても上手なので、一緒にラウンドしたときにメロいと感じる(40代/男性/埼玉県/営業関連)



普段チャラチャラしてる同僚だが、人一倍仕事が的確にできる(50代/男性/千葉県/建築・土木関連技術職)



職場の運転手さん。入社した時から変わらず優しい。皆偉そうになってゆくのに彼は違う(60代/女性/茨城県/事務・企画・経営関連)



さっと作業をこなしてしまうとき。同性だけど、かっこいいと思ってしまう(30代/男性/沖縄県/公共サービス関連)

「友人」がメロいと回答した人の声

「友人」にメロさを感じている人からは、見た目とのギャップや、他の友人とは異なる魅力を持つ点に惹かれるという声が寄せられた。また、自分だけに特別な対応をしてくれたと感じた瞬間に、より強くメロさを覚えるという意見も見られた。

いつも怖い友人が孫の顔を見るとにやけるところ(50代/女性/岡山県/その他・専業主婦等)



見た目はクールだが、話すと面白いところ(50代/男性/大阪府/その他・専業主婦等)



普通の人と考え方が異なり、主張がしっかりしていること(30代/男性/愛知県/販売・サービス関連)



人が落ち込んでいるときに励ましの言葉をかけられる人に、メロさを感じます(40代/男性/大阪府/その他・専業主婦等)



明るくて、近くにいるだけで落ち着いた気分になれる人(70代/男性/愛知県/事務・企画・経営関連)



マスク越しなので正確には不明だが、目は自分に対して微笑んでくれているのがわかったとき(60代/男性/新潟県/技能工・運輸・設備関連)

自立した振る舞いや姿勢の良さにメロさを感じる人も

他にも、「クライアント」にメロさを感じる人からは「疲れているときでもいつも通り優しく接してくれるから」(60代/男性/静岡県/その他・専業主婦等)、「ヨガ仲間」に魅力を感じる人からは「たまたま隣になった回数が多かったので話すようになった。姿勢や所作が良い感じの人」(50代/女性/愛知県/その他・専業主婦等)などの声も寄せられた。

自律した振る舞いや、姿勢の良さといった見た目の印象に惹かれる人も多いことがうかがえる。

メロさを感じる瞬間は人それぞれだが、今回の結果からは、「プライベートと仕事」や「見た目と言動」といったギャップに惹かれる人が多い傾向が見えてきた。また、自分の軸をしっかり持ち、感情が安定している人に魅力を感じるケースも目立つ結果となった。

恋人やパートナーとは、会う頻度が多く関わりも深いため、ギャップを感じにくく「メロい」と感じる順位が「同僚」や「友人」よりも低かったのかもしれない。"メロさ"は、特別な関係性の中だけで生まれるものではなく、日常のふとした瞬間に表れる"人としての魅力"の一端と言えそうだ。

身近にいるメロい人に関するアンケート

調査時期: 2026年4月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート