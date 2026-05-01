ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースで今季からプレーしているカイル・タッカー外野手は、期待されている活躍を見せられていない。徐々に調子を上げている中、デーブ・ロバーツ監督がタッカーについてコメントした。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

しかし、タッカーはドジャース加入から1ヶ月が経つ中で、状態を上げつつある。28日（日本時間29日）までの直近5試合のうち4試合で安打を記録しており、4月のOPSも3月の数試合より改善して.712になっている。

タッカーの調子についてロバーツ監督は「環境の変化は確かに予測不可能なものだ。このような時期はベテラン選手であっても、さらなる自信を与えるきっかけになるだろう。打球の質は格段に良くなっている。これが今季の彼の最低ラインであり、今後は上向いていくはずだ」と語った。

ドジャースの主軸として期待されるタッカーについてコロマ氏は「ドジャースは現在、ナ・リーグ西地区でわずかの差で首位に立っているに過ぎない。彼が本来の調子を取り戻せば、シーズン終盤の行方を大きく左右することになるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】