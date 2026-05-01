金運を味方につけたいあなたへ──5月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 魚座

アップダウンが激しく波乱含み。ですがそれにより、あなたのクリエイティブな才能が触発される兆し。心の中で思っているだけでは流れは止まりがちですが、言葉にして外へ出すことで、新しいビジネスのチャンスが巡ってくる模様。ただし、無駄遣いには注意して。

★ラッキーアクション

・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのスキル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ナチュラルテイストのインテリア雑貨

★幸運を引き寄せるヒント

知識やスキルを磨く。

第11位 蠍座

無理に増やすよりも、安心できる基盤を整えることが金運アップに。「住環境や生活基盤に関する出費が増えやすく、必要な投資と感じる場面も多いでしょう。小さな動揺が続くようなら、エステやマッサージ、小旅行など、あなたを癒す使い方をするのも生き金となり〇。

★ラッキーアクション

・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・観葉植物

★幸運を引き寄せるヒント

不要なものを手放して整理する。

第10位 天秤座

イベントが多い前半は、散財傾向。見て見ぬふりをしていた負担や違和感に向き合うことで、お金の流れは改善します。遺産やプレゼント、あるいはパートナーの収入増など、自分以外のルートから経済的な恩恵を受ける可能性があります。健康にも意識を向けるとGOOD。

★ラッキーアクション

・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたと健康」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ブラウンやベージュの小物

★幸運を引き寄せるヒント

無理な負担を減らす選択をする。

第9位 蟹座

目立つ活躍とはならないものの、温かな時間が流れる穏やかなとき。一攫千金を狙うような目先の利益より、「身近な人への還元」が巡り巡って大きな豊かさを連れてくる運気です。また将来を見据えた貯蓄や基盤づくりに目を向けると、有益な情報が入って潤います。

★ラッキーアクション

・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの理想とする暮らし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・写真立てや思い出の品

★幸運を引き寄せるヒント

紹介や誘いには前向きに応じて。