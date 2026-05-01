「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.05.01 18:00 ZOZOマリンスタジアム
-
OUT
4番 石川 慎吾 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 柘植 世那 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 石井 一成 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 寺地 隆成 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
5番 長谷川 信哉 サードライナー 3アウト
-
OUT
西1-0ロ
4番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 ロ ランナー：2塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
2番 西川 愛也 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.