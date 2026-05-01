ロッテ vs 西武 2026年5月1日のプロ野球速報







URLをコピー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 西武 西 1 0 1 4 0 ロッテ ロ 0 0 0 1 0 2回裏 ロッテの攻撃 OUT 4番 石川 慎吾 空振り三振 1アウト 2回表 西武の攻撃 OUT 1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト

OUT 9番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト

OUT 8番 柘植 世那 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 7番 石井 一成 空振り三振 1アウト

OUT 6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁 1回裏 ロッテの攻撃 OUT 3番 寺地 隆成 セカンドダブルプレイ 3アウト

OUT 2番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1塁

OUT 1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト 1回表 西武の攻撃 OUT 5番 長谷川 信哉 サードライナー 3アウト

OUT 西1-0ロ 4番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 ロ ランナー：2塁

OUT 3番 渡部 聖弥 セカンドフライ 2アウト

OUT 2番 西川 愛也 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

OUT 1番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。