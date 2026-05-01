「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.05.01 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 1 0 1 4 0
ロッテ 0 0 0 1 0
  • OUT

    4番 石川 慎吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 柘植 世那 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 石井 一成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 寺地 隆成 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 長谷川 信哉 サードライナー 3アウト

  • OUT

    西1-0ロ

    4番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 愛也 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.