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2026.05.01 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 1 0 0 1 3 0
日本ハム 0 0 0 0 0

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 渡部 遼人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｆ・レイエス サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    9番 紅林 弘太郎 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｂ・シーモア セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 野村 佑希 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    オ1-0日

    3番 西川 龍馬 センターツーベースヒット オリックス得点！ オ 1-0 日 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 渡部 遼人 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁

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