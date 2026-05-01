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OUT
4番 太田 椋 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 渡部 遼人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｆ・レイエス サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 セカンドライナー 1アウト
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OUT
9番 紅林 弘太郎 ファーストフライ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｂ・シーモア セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 中川 圭太 セカンドフライ 1アウト
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OUT
3番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 2アウト
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1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
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オ1-0日
3番 西川 龍馬 センターツーベースヒット オリックス得点！ オ 1-0 日 ランナー：2塁
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OUT
2番 渡部 遼人 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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