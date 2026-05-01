「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.05.01 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
-
OUT
6番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 柳 裕也 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
8番 山本 泰寛 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
7番 板山 祐太郎 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 木下 拓哉 サードゴロ 1アウト
-
OUT
5番 野間 峻祥 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1塁ランナー小園 海斗 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
3番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 勝田 成 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 秋山 翔吾 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
2番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 大島 洋平 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.