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2026.05.01 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 1 0
広島 0 0 0 1 0
  • OUT

    6番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 柳 裕也 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 山本 泰寛 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 板山 祐太郎 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 木下 拓哉 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 野間 峻祥 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー小園 海斗 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 勝田 成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 秋山 翔吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 大島 洋平 空振り三振 1アウト

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