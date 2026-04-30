













プロ野球 最新情報



オイシックス新潟アルビレックスBCのアダム・ウォーカーは30日、ファーム交流戦 3回戦の阪神タイガース戦に「4番・DH」で先発出場。8回に、今季第5号となる満塁ホームランを放った。











オイシックスは初回に2点を先制されたが、阪神先発の能登嵩都を攻略して3回に3－2と逆転。5回にも両チームが点を取り合うなか、オイシックスが5－3とリードした展開で8回の攻撃を迎えた。



阪神はこの回から育成右腕の松原快を投入。オイシックスは1死満塁とチャンスを作り、4番・ウォーカーの第5打席が回ってきた。



2球目のシュートをウォーカーが打ち返すと、打球は左中間方向に高く上がってスタンドイン。今季第5号は豪快な満塁アーチとなり、オイシックスは9－3と大きくリードを広げた。



結果的にこれがダメ押しの一発となり、オイシックスが同スコアで阪神に大勝。ウォーカーはこの試合、5打数2安打5打点と活躍し、主砲としての役割を果たした。



ウォーカーは2022年から2シーズン、読売ジャイアンツの一員としてプレーし、2024年は福岡ソフトバンクホークスで20試合に出場した。来日1年目の2022年には、124試合に出場して打率.271、23本塁打の数字を残した実績がある。



現在34歳。実力は勿論、日本での豊富な経験をオイシックスに還元し、チームの精神的主柱としての活躍が期待される。

























【実際の動画】34歳でもこのパワー！ウォーカーの満塁弾がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













🗣️「ヤッタ～！入った～」



実況、解説も思わず絶叫‼️

ウォーカー 今季第5号はグランドスラム



⚾️オイシックス×阪神（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】