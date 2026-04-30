













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの牧原巧汰が30日、三軍戦の香川オリーブガイナーズとの試合に「5番・捕手」で先発出場。3回に本塁打を放った。











ソフトバンクが3-0とリードして迎えた3回、1死無走者で牧原に打席が回ってきた。牧原は0－2と追い込まれたが、高めに甘く入ったボールに対し、思い切りバットを振りぬいた。



打球は痛烈なライナーとなって、あっと言う間に右翼席を超えていく本塁打となった。牧原の豪快なアーチで4－0としたソフトバンクは、終盤に追加点を奪い、最終スコア6－3で香川を破っている。



牧原は、2020年ドラフト3位で日大藤沢高から入団。鋭いスイングを武器とする捕手として期待されたが、入団から5年間で一軍出場はなく、昨オフに戦力外通告を受けた。



育成選手として契約を結び、今季は再び支配下を目指す戦いの中に身を投じている。高卒6年目の23歳と、年齢的にもこれから伸びていく可能性を秘めており、飛躍を遂げるきっかけを掴みたい。

























【動画】打った瞬間！牧原巧汰の豪快アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













勝負の6年目



パンチ力が魅力の捕手

牧原巧汰がホームラン！



⚾ソフトバンク(3軍)×香川オリーブガイナーズ

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