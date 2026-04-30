2026年5月は開運日がたくさん！「最強開運日」はいつ!? GW中に「天赦日＋寅の日」が重なる日、その他の縁起の良い吉日、大安・一粒万倍日・天赦日、“その日に始めるといいこと”を日付順に解説

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年5月の開運カレンダー【5月最強開運日】は？」。大安・一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）、天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）、寅の日（とらのひ）、巳の日（みのひ）などについても解説します。初夏のそよ風が心地よい5月。新年度がひと月を経て少し落ち着いたこの時期は、「新しい習慣を本腰を入れて始めたい」「4月に迷っていたことを動き出すタイミングにしたい」という気持ちになりやすい季節です。そして2026年の5月は、暦の上でとりわけ「吉日が豊富な月」として注目されています。GW（ゴールデンウイーク）の真っただ中に最上の吉日「天赦日」が訪れるほか、大安と一粒万倍日が重なる開運デーも複数。週末に吉日が集中しているため、行動に移しやすいのもうれしいポイントです。今回は、2026年5月の開運カレンダーをもとに、吉日の意味と“その日に始めるといいこと”を時系列でご紹介します。日本の暦において「最上の大吉日」とされる特別な日。「天が万物の罪を赦（ゆる）す日」という意味を持ち、何を始めても良い結果につながると古くから伝えられてきました。年に6回前後しか巡ってこない貴重な吉日で、2026年は5月だけに2回（4日・20日）も訪れるという、まさに特別な月となっています。六曜のなかで最も縁起がよいとされる日。「大いに安し」という意味があり、1日を通してあらゆることが吉とされています。結婚式や入籍、引越し、契約ごとなど、人生の節目に広く活用されています。「種籾1粒から万倍もの実りが生まれる」という意味を持つ吉日で、何かを始めるのに最適な日とされてきました。月に4〜6回程度巡ってくるため、タイミングを合わせやすいのが特徴です。虎の黄金色の縞模様は金運の象徴とされており、12日ごとに巡ってくる吉日です。「虎は千里行って千里戻る」という言い伝えにちなみ、出ていったものが戻るとされ、財布の購入や金銭に関わる行動に縁があるといわれています。蛇（巳）は財運の神様「弁財天」の遣いとされており、12日ごとに巡ってくる金運の吉日。巳の日にお金にまつわるお願いをすると弁財天に届けられるとされています。60日に一度巡ってくる「己巳の日（つちのとみのひ）」は、さらに強力な金運日とされていますが、2026年5月には己巳の日の巡りはなく、通常の巳の日が3回あります。吉日とその日に適した「おすすめの始めごと」を時系列でご紹介します。5月の幕開けが大安とは、さっそく幸先のいいスタートです。新年度が始まって1ヶ月が経ったこのタイミングに、「もう一度気持ちを整えてスタートし直したい」という方にも向いている日です。→おすすめの始めごと：結婚式や入籍、各種契約の締結、新しい仕事やプロジェクトのスタート週末の一粒万倍日。ゴールデンウィーク前半の土曜日ということもあり、ゆっくり時間をとって“種をまく”行動ができる日です。→おすすめの始めごと：貯金・積立の開始、SNSやブログの開設、習い事の申し込み今月最大の開運日です。祝日「みどりの日」に、暦の上で最強の吉日「天赦日」と、金運招来の「寅の日」が重なります。天赦日は何を始めても障害がなくなるとされる日。GWの連休中なので、じっくりと時間をかけて大切なアクションを起こすことができます。→おすすめの始めごと：財布の購入・使い始め、宝くじの購入、口座開設、起業・開業の手続き、大切な人への感謝を伝えるこどもの日に、4つの吉日が重なる豪華な1日。一粒万倍日をはじめ、神仏のご縁が深まるとされる「神吉日」、万事に明るい光が差す「大明日」も重なります。→おすすめの始めごと：神社・仏閣への参拝、子どもの習い事のスタート、新しい目標を紙に書き出す前日から続く一粒万倍日。「GWの休み明けから新しい習慣を始めたい」という方に合わせやすいタイミングです。→おすすめの始めごと：早起きや運動などの健康習慣のスタート、英語・資格の勉強開始大安と巳の日が重なる金運デー。弁財天の縁日でもある巳の日に大安が重なることで、財運を呼び込む力がひときわ強まるとされています。→おすすめの始めごと：財布の新調・使い始め、銀行口座の開設、弁財天を祀る神社への参拝、投資や資産運用のスタート月の中盤に訪れる大安。「大明日」も重なり、何事も明るく照らされるような開運感のある1日です。前半に動けなかった方の“仕切り直し”にも使いやすい日です。→おすすめの始めごと：婚姻届の提出、新居の契約、副業・独立の手続き開始今月2回目の寅の日は週末の土曜日。「母倉日」という人や物事を慈しむとされる吉日も重なり、大切な人との時間や、長く使うものを手に入れるのに向いているとされる日です。→おすすめの始めごと：財布・革製品など長く使うものの購入、旅行の出発、家族・大切な人と過ごす特別な時間日曜日の一粒万倍日。「神吉日」も重なるため、神社への参拝とセットで動くと運気アップが期待できそうな1日です。→おすすめの始めごと：神社参拝、これから始めたいことを書き出す・宣言する、貯蓄計画を立てる5月4日に続いて注目したい吉日です！ 大安・一粒万倍日・大明日が三つ巴に重なる、今月屈指の開運デー。「大安で何事も吉」「一粒万倍日で始めたことが大きく育つ」「大明日で物事が明るく開ける」——3つの吉日のパワーが一気に集結します。月曜日スタートというのも、「今週から気持ちを新たに動き出したい」という方の背中を押してくれます。→おすすめの始めごと：新しい習い事・資格の勉強の開始、転職活動のスタート、開業・独立の手続き、財布の使い始め、結婚式・入籍。金運・仕事運どちらにも縁起のよいアクション全般に最適とされています。前日の開運日に続く巳の日。弁財天にゆかりの深い日として、金運や芸術運を高めたい方に向いているとされています。→おすすめの始めごと：弁財天を祀る神社への参拝、お金に関わる目標を立てる・書き出す今月2回目の天赦日。ただし不成就日とも重なるため、暦を重んじる方は日取りの選択に迷うかもしれません。天赦日のパワーは最上級ですが、気になる方は5月4日や5月18日を優先するのもよいでしょう。→おすすめの始めごと：長らく先延ばしにしていたことへの一歩、新しい人間関係や縁を育てるアクション日曜日の大安は、家族や身近な人と一緒に節目を迎えやすいタイミング。平日に動けなかった方の週末の仕切り直しとしても活用しやすい日です。→おすすめの始めごと：家族のお祝い事、住まいに関する手続き（地鎮祭・リフォームの相談）、新しいインテリアの購入今月3回目の寅の日は週末前の金曜日。「使ったものが戻ってくる」という言い伝えにあやかり、金運にまつわるアクションを起こしやすいタイミングです。ただし不成就日も重なるため、気になる方は別の寅の日（4日・16日）を選ぶのもよいでしょう。→おすすめの始めごと：宝くじの購入、旅行の出発・計画、高価な買い物の決断月末の締めくくりにもうひとつの強い開運日が登場。18日（月）と並ぶ、今月2番目に注目したい吉日です。週末の土曜日なので、ゆったりとした気持ちで重要なアクションを起こせるのがうれしいポイント。→おすすめの始めごと：引越し、大切な人への挨拶・プロポーズ、投資・積立のスタート、新しい仕事の打ち出し5月の最終日に巳の日がやってきます。月末最後の日に財運を高めるアクションをとることで、来月への流れを作るよいきっかけになりそうです。→おすすめの始めごと：来月の目標を立てる、神社への参拝（特に弁財天を祀る神社）、財布の整理・見直し一粒万倍日だけでも強い開運効果が見込まれますが、大安や天赦日、大明日などと重なるとより開運度がアップすると考えられています。5月は天赦日が2回（4日・20日）と通常より多く、大安と一粒万倍日の重なりが2日（18日・30日）あるなど、吉日が充実した月です。GW期間中にも吉日が集中しているため、「まとまった時間に大事な行動を起こしたい」という方には動きやすい月といえそうです。吉日がある一方で、暦には「不成就日（ふじょうじゅにち）」という日もあります。何事も成就しないとされる凶日で、結婚・開店・契約・願い事などは避けるべきとされています。5月は3日・11日・20日・28日が不成就日にあたります（うち20日は天赦日とも重なります）。吉日と重なっても必ずしも縁起の悪さが倍増するわけではないとも言われており、どう解釈するかは人それぞれ。気になる方は日取りの参考程度に意識するくらいのスタンスで十分かもしれません。2026年は「丙午（ひのえうま）」という60年に一度の干支の年。午（馬）のエネルギーは力強い前進・勝負運・行動力を象徴しており、動き出した人に大きな流れが向いてくるとされています。迷ったときこそ一歩を踏み出すのが、この年のポイントといえそうです。吉日やお日柄にはさまざまな考え方がありますが、いちばん大切なのは、自分が前向きな気持ちで行動できるかどうかです。迷ったときには、ご自身の直感や気持ちに寄り添いながら、無理なく選んでみてください。「縁起のいい日だから、やってみよう」というポジティブな気持ちは、三日坊主を防ぐ小さなきっかけになるかもしれません。GWが明けて夏に向かう5月、開運カレンダーを背中を押してくれるツールとして上手に活用しながら、次のステージへの新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。