「やる気はあるのに行動できない」働きながら資格勉強が進まない…みんなはどうやって勉強してるの？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。4月3日（金）の放送は、カナダに取材中の住吉美紀に代わって、吉田明世が代演パーソナリティを担当。リスナーから寄せられた「働きながらの資格勉強」という悩みを紹介しました。働きながらしっかり資格勉強をするコツが知りたいです。昨年9月に経理に転職して7ヵ月経ちました。簿記2級を取得したいと思い勉強したいのですが、なかなか思うように進みません。帰ってきてからだと家のことをやって寝るだけで1日が終わってしまうし（とにかく早く寝たい…）、といっても朝早く起きるのも苦手。平日は進まず、土日のどちらかしか勉強できてない状態です。通勤中に着手しようと思っても混んでいる電車で立っていると捗らないし、座ると寝てしまいます……。やる気はあっても行動できない状況ですが、なるべく早く取得したいのです。（東京都 会社員 女性）この相談を受け、自身も会社員時代を経験し、出産後に複数の資格を取得した吉田は「まず、『次は2級を取ろう！』と思っている時点で素晴らしいと思います。すごくやる気を感じました」と相談者の姿勢を称賛。その一方で、フルタイム勤務の厳しさにも寄り添います。「フルタイムで働いていると、なかなか勉強時間を確保するのは難しいですよね。家事もありますし、睡眠時間もただでさえ少ない中で疲れも溜まってしまいますし。非常に気持ちがよくわかります」そして、自身の経験から具体的な戦略を提案しました。「例えば保育士の資格で言うと、科目数が多いので、何回かの試験に分けて『今回は2科目だけ絶対取る』と計画して数年で制覇する方もいらっしゃいました。ただ、期間が長いと逆に追い込まれなかったり、仕事が忙しい時期と重なったりすることもありますよね」とコメント。続けて「私としては、まず『申し込んじゃう』のが1つの手かなと。そうすると追い込まれてやるしかなくなります。あとは『周りに言っちゃう』こと。『私、今これを目指しているんだ』と公言して、後に引けない状況を作るのもアドバイスの1つです」と語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組には同じように働きながら資格を手にしたリスナーから、多くの具体的な知恵が届きました。まずは、合格を最優先にするための「生活の断捨離」についてのアドバイスです。私も会社員のときに簿記2級を取りました。そのときにやっていた工夫ですが、まずは受験の申し込みをします。そのあとに、受験日まで逆算して資格取得を中心にした生活に変えます。家のことは病気にならなければオッケーのレベルに下げます。今やってることを半分以下にするイメージです。残りの時間はすべて勉強にあてる意識でやりました。勉強を増やすより、まずは他を全力で減らすことをオススメします！（東京都 41歳 女性 自営業）――続いては、忙しい日々の中で時間を捻出するためのテクニックです。自分は技術職なのですが、毎年仕事で必要な資格を取るように言われており、今では20個近くの資格を持っています！ そんな自分のコツは、常にテキストを持ち歩いて移動時に読んだり、スキマ時間を有効活用すること。そして毎日継続して30分でも勉強時間を作ることです。働きながらは大変だと思いますが、一緒に頑張りましょう！（埼玉県 41歳 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM