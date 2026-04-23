ニューカッスルのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンが、25日のアーセナル戦を欠場する可能性があるという。またイングランド代表DFティノ・リヴラメントは今季中の復帰を目指すようだ。22日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。

ニューカッスルは18日に行われたプレミアリーグ第33節でボーンマスと対戦し、1－2で敗戦した。ニューカッスルは同試合でゴードンを欠いたほか、先発出場したリヴラメントが負傷交代するというアクシデントに見舞われていた。

報道によると、ゴードンとリヴラメントはどちらもトレーニングを欠席したとのこと。このうちゴードンに関しては復帰の時期は不透明であるものの、25日に行われる第34節のアーセナル戦に出場する可能性は残っているという。一方で、リヴラメントに関しては再検査を受ける予定であり、今季中の復帰を目指すことになると伝えられている。

なお、ゴードンについてはバイエルンに移籍する可能性が報じられており、イギリス紙『タイムズ』は20日、7500万ポンド（約161億円）であればニューカッスルが売却に向けた交渉に応じる可能性があると伝えている。

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