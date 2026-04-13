マイナビはこのほど、全国の中学校で実施する出張授業について、2026年6月～10月の開催校の募集を開始した。

キャリア教育の出張授業

「出張授業」開催校の募集を開始

同社は教育研究会と共同で、キャリア教育のためのオリジナルカードゲーム教材「カードゲームで学ぶキャリア図鑑」を開発し、2024年7月より全国の中学校で出張授業を無償で開催している。これまでに45都道府県・117校で実施し、中学生10,293名が参加した。2027年までに全47都道府県での実施を目標に掲げている。このたび、2026年6月～10月の開催校の募集を開始した。〆切は4月17日。応募多数の場合は抽選となる場合がある。

キャリア教育の出張授業

カードゲームで学ぶキャリア図鑑

将来のキャリアを考えるきっかけを提供

同社の調査によると、大学1・2年生の約6割が「卒業後に自分が就きたい仕事・キャリアの方向性が決まっていない」ことがわかった。一方で、キャリアが決まっている人の約8割は、高校生の時点で今後のキャリアを意識していたと回答しており、早期からのキャリア教育の重要性がうかがえる。こうした背景を踏まえ、同社は中学生の「キャリアプランニング能力」の育成を目的に、「職種・業界に関する知識」を学べる出張授業コンテンツを開発した。また、全国に支社を展開する強みを活かし、中学校のあるエリアで働く同社の社員が講師として参加する。本授業を通じて、エリアを問わず全国の中学生が職業選択の視野を広げ、将来のキャリアについて考えるきっかけを提供することを目指している。

さらに、2025年7月には、出張授業の取り組みを発展させ、中学生がよりリアルに仕事を学べる職業調べイベント「リアルで学ぶキャリア図鑑」を開催した。同イベントには約700名の中学生が参加し、企業や団体の協力のもと、実際の仕事に触れる体験を提供することで、職業理解を深める機会となった。

参加した生徒・先生からの声

授業を受けた中学生からは、「カードゲームで楽しみながら世の中にある業種・職業を学べてよかったです。授業を受ける前よりも自分の将来について興味を持つことができました」や、「さまざまな業種・職種の人たちが関わり合って、私たちの"当たり前の生活"が成り立っていることを学べました」といった感想が寄せられている。

また、教員からは「地方にいると目に見える職業しか選択肢がないと思ってしまいがちですが、今回の授業を通して世の中には多様な職種があることを生徒たちには知ってもらい、将来のイメージを広げるきっかけにしてほしいです」、「職場体験の事前指導に生かしていきたいです」といったコメントが寄せられている。