今日の運勢 4月21日（火）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月21日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月21日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？流れがゆっくりに感じられるときも、それは今のタイミングを丁寧に整えるための時間のようです。無理に進めようとせず、一つひとつ確認しながら進むことで、安心できる形へとつながっていきます。急がなくても大丈夫で、自分のリズムに合わせることで、自然と動き出す瞬間が訪れそうです。無理に流れを正そうとするよりも、自分の中で納得できる感覚を大切にすることで、少しずつ整っていきます。周りの基準に合わせすぎず、自分にとっての心地よい選択を重ねることで、自然と調和が広がっていきそうです。大きな出来事でなくても、ふとした感覚や直感の中に大切なヒントが隠れていそうです。無理に形にしようとせず、その純粋な想いを大切に育てていくことで、心は満たされていきます。あなたの中に芽生えた感情は、これから自然な流れで広がっていきます。自分の内側をやさしく整えるための大切な時期のようです。無理に愛や喜びを外に求めなくても、自分の心に寄り添うことで、少しずつあたたかさが戻ってきます。感じていることを否定せず受け止めていくことで、感情の流れが自然と広がっていきそうです。無理に合わせようとせず、自分のペースや心地よさを見つめ直すことで、少しずつ流れが落ち着いていきます。頑張りすぎていた部分に気づいたとき、自然と力が抜けて本来のリズムが戻ってきそうです。自分にとってちょうどいい調和を選ぶことで、安定へとつながっていきます。急な変化ではなくても、安心できる場所へ向かう感覚がゆっくりと育っていきそうです。無理に過去を手放そうとせず、今の自分が心地よいと感じる選択を重ねることで、自然と軽やかさが戻ってきます。ゆるやかな移行の中で、安らぎへとつながっていきます。自分でかけていた制限や思い込みに気づくことで、見える景色が変わっていきそうです。無理に一気に変えようとせず、小さな解放を積み重ねていくことで、心は軽やかさを取り戻していきます。あなたの中にある選ぶ力が、自然と新しい道へ導いてくれそうです。迷いを感じることがあっても、それは選べる豊かさの中にいる証です。無理にひとつに決めようとせず、自分の感覚に合うものを見極めていくことで、自然と進みたい方向が整っていきます。あなたらしい未来がゆっくりと形になっていきそうです。大きなきっかけでなくても、小さな「やってみたい」という感覚を大切にすることで、未来へつながる道が自然と広がっていきそうです。無理に形にしようとせず、その気持ちを育てていくことで、軽やかなスタートが訪れます。あなたの中に生まれた火種は、これから少しずつ広がっていきます。動かない時間の中で、これまでとは違う視点や気づきが自然と深まっていきそうです。無理に状況を変えようとせず、今感じていることを受け止めることで、内側が整っていきます。この時間は、次に進むための静かな準備として、あなたを支えてくれています。心に残る寂しさや後悔を感じるときも、それは大切にしてきた証のようなものです。無理に気持ちを切り替えようとせず、そのままの感情を穏やかに受け止めることで、少しずつ見えてくるものがあります。失ったように感じる中にも、まだ残っているあたたかさやつながりに気づけたとき、ゆっくりと前を向いていくでしょう。今は流れを整えるためのタイミングのようです。無理に広げようとせず、足元にあることを丁寧に見つめていくことで、自然と次の展開が見えてきます。焦らず今できることを大切にすることで、少しずつ安心できる方向へと流れが整っていくでしょう。今は勢いのまま動こうとするよりも小さな違和感や迷いを無視せず、一度立ち止まって整えていくことで、本来の流れに寄り添っていくことができます。気持ちを焦らせるよりも、内側にある純粋な気持ちを思い出すことが、次の一歩を自然な形で導いてくれそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/